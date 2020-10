Fotbal mimořádnou valnou hromadu nesvolá. Řádná a volební se bude konat příští rok před cestou na EURO

Mimořádná valná hromada českého fotbalu se konat nebude. A nejde jen o současnou koronavirovou pandemii, jejíž konec je v nedohlednu. Má to ostatně svou logiku, protože proměna českého fotbalu musí začít odspodu, tedy od okresů. A právě v okresech by se měly konat už v lednu příštího roku okresní konference, na nichž budou voleni delegáti konferencí krajských, jež v plánu v únoru a březnu. Proto se také výkonný výbor FAČR na úterním online jednání shodl, že mimořádnou valnou hromadu svolávat nebude.

Ta řádná volební by se měla uskutečnit v řádném termínu v polovině příštího roku. „Ještě před EURO," potvrdil po jednání strahovské generality konajícím se formou videokonference tiskový mluvčí asociace Michal Jurman.

V praxi by to mělo znamenat, že na valné hromadě bude volen i nový předseda, i když mandát současného zanikne de facto až v prosinci příštího roku. Martin Malík, který se úterního rokování výkonného výboru zúčastnil z karantény poté, co u něho výsledky testů na covid-19 vyzněly pozitivně, byl totiž zvolen na mimořádné valné hromadě v 12. prosince 2017 v Nymburce.

Jednání úterního výkonného výboru FAČR se pochopitelně nezúčastnil bývalý místopředseda Roman Berbr, na něhož v souvislosti s korupční kauzou uvalil vazbu a on následně rezignoval na všechny funkce. Zůstal jen členem představenstva STES.

Stejně tak se ho nezúčastnila ani Berbrova manželka Dagmar Damková, která následně rovněž na funkce v českém fotbale rezignovala.

„Výkonný výbor bera na vědomí informace o dalších krocích a aktuálních opatřeních ze strany Asociace, které mají jednak reagovat na aktuální situaci kolem trestně stíhaných osob a také jí předcházet směrem do budoucna," praví se v oficiálním komuniké v souvislosti s tzv Berbrovou kauzou.

Jaké složení bude mít skupina, která bude nasazovat rozhodčí a delegáty na fotbalové zápasy?

Došlo i na jednání o komisi rozhodčích, která by nahradila komisi vedenou Jozefem Chovancem. Ta, jak známo, byla odvolána tři dny po propuknutí skandálu a uvalení vazby na Bebra, sportovního ředitele Sj Vyšehrad Romana Rogoze, funkcionáře Michala Káníka a rozhodčího Tomáše Gramma.

Zatím ji nahradí provizorní skupina tří osob, které budou nasazovat rozhodčí a delegáty při restartu utkání profesionálních soutěží. Jedna osoba bude nominována do této skupiny za FAČR, další za LFA a třetí jméno bude společnou nominací LFA a FAČR.

Tato trojice bude mít omezený mandát do okamžiku jmenování nové řádné komise rozhodčích FAČR, o jejímž personálním obsazení rozhodne výkonný výbor v pondělí 2. listopadu.