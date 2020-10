Přerušeno! Amatérské fotbalové soutěže včetně poháru letos končí

Morava si pospíšila. Radek Šindelář, sekretář Řídící komise FAČR pro Moravu, pro Sport.cz a Právo již v pátek potvrdil, že fotbalové soutěže od MSFL níž, včetně dorosteneckých a žákovských kategorií se už na Moravě v tomto kalendářním roce hrát nebudou.

Čechy byly chvíli pozadu, protože Dagmar Damková minulou středu rezignovala nejen na pozici členky výkonného výboru FAČR, ale také na post předsedkyně Řídící komise pro Čechy.

Po úterním zasedání výkonného výboru FAČR mají jasno všichni. Schválil, že se soutěžní ročník 2020/21, ohledně mistrovských a pohárových soutěží, vyjma soutěží v příslušnosti Ligové fotbalové asociace, přerušuje až do 31. prosince 2020.

Mimořádnou valnou hromadu FAČR neplánuje

FAČR

Po dobu přerušení nejsou řídící orgány soutěže oprávněny schválit konání mistrovských a pohárových utkání.

"Domnívám se, jak jsme vnímali zpětnou vazbu od celé řady kolegů v rámci fotbalového hnutí napříč jeho úrovněmi, že přerušení je jediná možnost. Zejména s ohledem, v jakém se nacházíme termínu, že je naprosto zřejmé, že opatření se možná budou dále utahovat a zhoršovat," říká předseda Martin Malík ve videu pro média.

Jaké složení bude mít skupina, která bude nasazovat rozhodčí a delegáty na fotbalové zápasy?

FAČR

"Pokud by docházelo k jejich rozvolňování, rozhodně ne tak rychle, aby v období, kdy bude šance ještě hrát výkonnostní fotbal, do toho kluby nebo hráči mohli naskočit, odtrénovat aspoň nějaké nezbytné penzum a pak naskočit do zápasů. Domnívám se, že neexistovala jiná možnost. Pokud bychom dále čekali, dostáváme se do termínů, které jsou z hlediska restartu před koncem roku naprosto nesmyslné," vysvětluje Malík.

FAČR řídí amatérské soutěže od třetích lig níže a také MOL Cup.

Profesionální první a druhou ligu organizuje Ligová fotbalová asociace (LFA), která požádala o výjimku a jedná s ministerstvem o možnosti restartu.

Veškeré sportovní soutěže v zemi jsou od první poloviny října zakázány. Výjimku dostaly pouze mezinárodní akce jako tenisový turnaj žen v Ostravě, galavečer MMA v Brně či domácí zápasy Sparty, Liberce a Slavie ve fotbalové Evropské lize.