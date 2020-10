Na fotbalové funkce Berbr rezignoval, placenou si i ve vězení ponechal. Jaké odměny pobírá v představenstvu STES?

Jak to bude s působením Romana Berbra ve společnosti STES? A jaký tam má plat?

Aktuální výpis z Obchodního rejstříku ze 27. října skutečně potvrzuje, že Roman Berbr zůstává dál členem představenstva akciové společnosti STES, jejímž jediným akcionářem je právě Fotbalová asociace ČR.

STES se stará o televizní, reklamní a marketingová práva asociace a hospodaří se ziskem desítek milionů korun ročně.

Jak vysoké odměny za výkon funkce Roman Berbr pobírá?

„Chápu, že jde o senzační sdělení," reagoval na přímý dotaz první muž českého fotbalu Martin Malík.

„Jde ale o interní věci, takže se k tomu nebudeme vyjadřovat. V kontextu k velikosti a obratu STES nejsou odměny členů představenstva nikterak vysoké. Pohybují se hluboko pod standardem typickým pro takové obchodní společnosti," přidal na vysvětlenou po úterním jednání výkonného výboru, který se pochopitelně pokračující korupční kauzou v českém fotbale zabýval.

Pro připomenutí - jde v ní o ovlivňování výsledků fotbalových zápasů za úplatu, manipulaci s nasazováním rozhodčích, ba dokonce i údajnou zpronevěru finančních prostředků Krajského fotbalového svazu v Plzni, kde byl Roman Bebr předsedou. Ta měla dosáhnout podle detektivů z Národní centrály proti organizovanému zločinu 850 tisíc korun.

Roman Berbr skončil po verdiktu Obvodního soudu pro Prahu 6 ve vazbě, kam putovali i další obvinění - sportovní ředitel Slavoje Vyšehrad Roman Rogoz, rozhodčí Tomáš Grimm a funkcionář a bývalý ligový fotbalista Michal Káník. Společně s nimi je obviněno dalších šestnáct osob.

V souvislosti s korupční kauzou rezignovala na funkce v českém fotbale i Berbrova manželka Dagmar Damková, která se podle prvního místopředsedy FAČR Zdeňka Zlámala měla posléze vzdát i funkcí v komisi rozhodčích UEFA i FIFA.

„S oběma organizacemi jednáme, ale ani z UEFA, ani z FIFA jsme o tom oficiální informaci nedostali," poznamenal ovšem generální sekretář fotbalové asociace ČR Jan Pauly.

Zároveň zdůvodnil, proč se případem obviněného místopředsedy Berbra nezabývá etická komise FAČR, do jejíž gesce případ spadá a v jejímž čele stojí jeho otec Jan Pauly starší.

„Důvod je prostý - asociace v celé kauze nefiguruje v žádném právním postavení, proto nemáme právo k nahlédnutí do spisů. Komise tudíž nemá žádné podklady k tomu, aby se mohla věcí zabývat. Sekretariát asociace ovšem zaslal orgánům státní správy žádost o nahlédnutí do spisů. Až se nám to podaří, budeme moci konat."

Aby ovšem fotbalová asociace odvolala Romana Berbra z představenstva společnosti STES, v tom jí jako jedinému akcionáři nic nebrání.

„Na nadcházejícím jednání by se tím mělo zabývat představenstvo STES a mělo by předložit výsledek výkonnému výboru. Bavíme se o horizontu jednoho měsíce," odpověděl na přímý dotaz sport.cz generální sekretář Jan Pauly.