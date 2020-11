Bývalý kanonýr Van Basten už kvůli kotníku ani nekopne do míče: Jako fotbalista jsem umřel

"Kdybych měl znovu na výběr a věděl bych to, co vím dnes, tak bych to udělal. Všechna ta bolest za to nestála. Ten kotník mi způsobil mnoho problémů, ovlivnil můj běžný život. Ale tehdy byl mým celým životem fotbal," řekl Van Basten v rozhovoru pro BBC. "Dnes jsem starší, mám za sebou život bez fotbalu. Můžete žít i tak dobrý život - je toho více než jen fotbal. Dnes bych se rozhodl jinak."

Rodák z Utrechtu byl jedním z nejlepších fotbalistů své generace. Mezi lety 1988 a 1992 získal třikrát Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu Evropy, zářil v Ajaxu a AC Milán a Nizozemsku pomohl k titulu mistrů Evropy v roce 1988. Už od mládí měl ale potíže s kotníkem, jež ho donutily v roce 1994 ukončit úspěšnou kariéru, poté co už rok nehrál.

"Jako fotbalista jsem umřel. Ani dnes si už fotbal nezahraju. Je to moc těžké, kotník mám ztuhlý, nemůžu střílet, nemůžu s nohou nic udělat," řekl Van Basten, jenž v Ajaxu a Miláně vstřelil 218 ligových gólů ve 280 zápasech.

"V mém životě nebyl den, kdy bych se nedotkl míče, a najednou bylo po všem. Bylo to velmi těžké, bolestné," dodal slavný Nizozemec, jenž po kariéře pracoval jako trenér a nyní je televizní expert.