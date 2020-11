Severští mladíci drsně srazili světové šampiony. Byla to lekce, uznal kouč

„Je to pro nás velká lekce, kterou si musíme zapamatovat," uvedl francouzský kouč Didier Deschamps po prohře 0:2. Co na tom, že to bylo v přípravě... Kdo by se před pár lety či ještě měsíci vůbec nadál, že Finové dokážou něco takového. Ale tým kolem zkušeného Teema Pukkiho zdá se trvale může ohromovat fotbalový svět.

„Soupeř nás přehrál v soudržnosti, agresivitě, napadání," uznal Deschamps, který před klíčovým sobotním zápasem ve skupině Ligy národů v Portugalsku nenasadil zraněné Benjamina Pavarda a Kyliana Mbappého. Další esa přišla až v průběhu zápasu z lavičky, fanoušci ale mohli nanejvýš jen vzpomínat na říjnový střelecký koncert s Ukrajinou (7:1).

I Finové ovšem zkoušeli. Hráči základní jedenáctky soupeře dosud měli na kontě pouze tři góly v kategorii dospělých na mezinárodní úrovni, jen samotný Olivier Giroud na druhé straně více než čtyřicet...

Náznaky šancí si Francouzi vytvořili, mušku však měli žalostnou, zato převážně bránící Finové byli v ofenzivě mimořádně efektivní.

"Jsem velmi spokojený s vítězstvím i způsobem, jak jsme hráli proti mistrům světa. Velmi dobře jsme bránili a dali dvě pěkné branky. Řekl bych, že jsme vyhráli zaslouženě. Pokud chceme na mistrovství Evropy uspět, nesmíme se ani proti tak silnému soupeři bát. Máme stále větší hlad a naše sebevědomí roste. Ano, Francouzi měli samozřejmě několik šancí, ale my jsme velmi dobře bránili a donutili jsme je hrát jinak, než jsou zvyklí. Mnohem dál od naší brány. Pokud neskórovali, znamená to, že naše hra měla velmi dobrou úroveň," řekl kouč Finů Markku Kanerva.

Vedle výsledku mu největší radost udělalo, že se hned v prvním reprezentačním zápase trefili debutanti Forss a Valakari. "Hráli první zápas za Finsko a hned dali tak pěkné góly. Trochu mě až překvapilo, jak se přizpůsobili tak vysoké úrovni. Dělá mi to ale problémy, protože teď budu mnohem hůř skládat základní sestavu," dodal Kanerva, jehož svěřence v neděli čeká boj s Bulhary o potvrzení útoku na postup z béčkové úrovně Ligy národů mezi elitu.