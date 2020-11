Sivok byl z Izraele unešený: Ženu jsem z Tel Avivu nemohl dostat, směje se bývalý reprezentant

Proč jste tehdy zvolil Izrael?

Byl jsem tam poprvé na mistrovství Evropy do šestnácti let, pak jsem se do Izraele vrátil před osmi lety s Besiktasem v Evropské lize. Země ve mně zanechala velký dojem. Když jsem skončil v Turecku, chtěl jsem zkusit novou výzvu.

Nikoli fotbalovou, ale poznávací.

Přesně tak. Chtěl jsem rodině vrátit, že se mnou absolvovala celý fotbalový život. Chtěl jsem do země, kde se mluví anglicky, kde je americká škola, která je multikulturní. Kde můžu poznat lidi z celého světa. Do úvahu přicházely Amerika, Austrálie a Izrael. Když přišla nabídka z Izraele, nezajímal jsem se, z jakého klubu je, ale mojí podmínkou bylo, abychom bydleli v Tel Avivu. Petach Tikva je patnáct minut autem, takže bylo rozhodnuto.

Proč Tel Aviv?

Jde o stát se státě. Lidí žijí americký život, procento ortodoxních Židů není vysoké. Ti u místních nejsou příliš v oblibě, protože nechodí do armády. Vzal jsem s sebou nejdřív ženu, byla unešená. Izraelci jsou sportovním národem, jezdí na všem možném, na skateboardu, na kole... Všechny věkové kategorie. Tři sta dnů v roce svítí sluníčko, člověk nemůže mít špatnou náladu. V Tel Avivu je nejhezčí městská pláž na světě. Vybral jsem si bydlení v lepší čtvrti přímo na Gordon Beach, měli jsme to z bytu padesát metrů na pláž. Vycházel jsem tedy z bytu naboso. Nádhera.

Nevadily vám davy turistů?

V létě jich bylo město plné. Od září do května ale bylo naopak klidnější. Lidé se scházejí v létě večer kvůli obrovskému vedru. Panuje skvělá atmosféra, jsou osvětlená sportoviště, promenády. Ta největší je dlouhá osm kilometrů. Lidi si užívali pohodu, místní každou sobotu chodili tancovat.

Zažil jste židovské svátky?

Zpočátku pro mě byly složité, když jsem šel něco zařizovat do banky, bylo často zavřeno. Právě kvůli různým svátkům, šabatům. Také v Turecku jsme zažívali tamní svátky, v Izraeli jsme poznali židovskou kulturu. Místní nás vzali i na šabaty, což bylo moc příjemné. V pátek se zavřou obchody, nikdo nepracuje, sejdou se rodiny.

Jak jste trávili volný čas?

Například jsme vzali s rodinou elektrická kola, žena udělala večeři, vyrazili jsme na piknik. Elektrická kola proto, že v létě se šlapat moc nedá. Musím říct, že jsem z Tel Avivu ženu těžko dostával.(směje se) Nikdo nás tam neznal, nebyli jsme vázaní, tudíž pro ni ideální. Kdybych tam dostal práci, která by mě naplňovala, uměl bych si představit v Izraeli dočasně žít.

Procestovali jste zemi?

Kompletně. Několikrát jsme byli na turisticky nejzajímavějších místech. Když přijeli známí, vzali jsme je do Jeruzaléma, do Betléma, k Mrtvému moři. Do Jeruzaléma je to z Tel Avivu hodina a čtvrt, takže žádná dálka. Dělal jsem vlastně takového průvodce. Izrael je krásný. Docela mě mrzí, že média o něm často nepěkně mluví. Já tam žil, viděl jsem, co v poušti dokázali vybudovat, jak filtrují vodu z moře. Jen jsem žasnul. Izraelci jsou pracovití. Vědí, že celý život prožijí ve válce. Musejí být o krok vpředu před arabskými zeměmi, musejí být ostražití.

Izrael proto patří mezi nejbezpečnější země.

Jste tam hlídaní na každém kroku. Téměř všichni lidé prošli armádou, včetně žen. Mladí spoluhráči v Tikvě měli vojnu dva roky a osm měsíců. Chodili na tréninky oblečeni ve vojenském. Izraelci jsou na svoji zemi hrdí. Právem.