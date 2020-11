Vyčkávání, mlžení. Čekají kluby, co se objeví v Berbrových spisech? ptá se iniciativa za obrodu fotbalu

„Nejde nám o funkce,“ zapřísahali se iniciátoři, signatáři a podporovatelé iniciativy „fevoluce“, která chce změnit český fotbal, poměry v něm panující i pohled veřejnosti na něj. „Já už přece předsedou jsem. U nás v Dolních Chabrech,“ hlásil internacionál Vladimír Šmicer, jehož jméno bylo po zatčení místopředsedy Fotbalové asociace ČR Romana Berbra a skandálu s úplatnými sudími, zmanipulovanými výsledky zápasů a i údajnou defraudací více než 800 tisíc korun okamžitě spojováno s kandidaturou do křesla prvního muže českého fotbalu.

„Vím, že mohu být vnímán jako kontroverzní osoba, protože jsem se dvacet let pohyboval ve fotbale ve vysokých funkcích. V Teplicích, stejně jako na Strahově. Mám ale fotbal rád a nechci být jen ten, který kritizuje, takže začnu sebereflexí a snahou pomoci dole. Budu kandidovat na předsedu v okrese," přidával se Rudolf Řepka, bývalý sekretář Teplic a poté generální sekretář fotbalového svazu, který ze Strahova odešel před dvěma lety z vlastní vůle.

„Já už teprve žádné ambice nemám. Jde mi stejně jako ostatním o to, abychom vrátili fotbalu kredit," hlásil internacionál Tomáš Sivok, další z bývalých reprezentantů, který se k nově vzniklé iniciativě přidal.

Stejně jako další hráči, trenéři a funkcionáři, kteří jsou si vědomi, že jestliže se má český fotbal změnit, pak odspodu. Od okresů a krajů, které do svého zatčení ovládal Roman Berbr a suita jeho věrných. Bývalých i stále aktivních rozhodčích a delegátů, která jednala tak, jak Náčelník zavelel.

„Od zadržení Romana Berbra uplynul měsíc a asociace vydala jedno prohlášení," připomněl Šmicer, že zůstalo u první reakce, která přišla tři dny po Berbrově zatčení.

Berbr v ten den odstoupil z funkce místopředsedy asociace a člena výkonného výboru FAČR, ovšem placenou funkci v představenstvu dceřiné společnosti STES si ponechal. Ze dne na den skončila Chovancova komise rozhodčích, Berbrova manželka Dagmar Damková následně rezignovala na funkci předsedkyně Řídící komise pro Čechy i členství ve výkonném výboru.

Tím strahovské zemětřesení skončilo, fotbal ho vzal na vědomí a vyčkává, co se bude dít dál. I ligové kluby čekají, neboť s výjimkou Teplic se ani jeden neozval.

„Jen vyčkávání, mlžení, žádná upřímná odpověď. Přišlo mi to, jako by všichni čekali, co vyjde ven ze spisů na Romana Berbra. Třeba se dočkáme ještě dalších překvapení, i proto třeba některé kluby mlčí a vyčkávají," přemýšlí nahlas Šmicer.

„Až jsem byl šokován, že vyjma Teplic se žádný jiný klub neozval. Pak si musím klást otázku, zda vůbec o nějakou změnu stojí," neskrýval údiv ani nejlepší střelec reprezentační historie Jan Koller.

„Přitom kdy jindy se snažit fotbal narovnat, než nyní? Kdy vyburcovat lidi, aby šli do fotbalu a změnili ho?" pokračoval Šmicer.

„Nebude to hned, musíme se ale pokusit lidi do fotbalu dostat. Pohybuju se v něm léta, teď i dole v okresech, a věřím, že pro něj budou chtít něco udělat," notoval si s ním Koller s odkazem na lednové volební konference v okresech a následné jarní konference krajských fotbalových svazů, kde musí změna českého fotbalu a snaha o nápravu zdevastovaného renomé a pošlapaného kreditu začít.

„Proto se snažíme fotbalu pomoci z morálního bahna, které tady dvacet třicet let bylo zaseto, v němž se kupovaly ´jízdenky´ do vyšších soutěží a všichni to brali a berou jako běžnou věc," akcentoval Šmicer poři videokonferenci záměry iniciativy prezentované na webu fevoluce.cz.

„Zvednout lidi z křesel, aby jen nekritizovali a nebyli alibisti a začali být aktivní," připojoval se Řepka. „Aby si všichni uvědomili, že změny musí jít odspodu. Pokud se to nestane, není fotbalové prostředí zdravé," netajil se s názorem Koller.

„Beru tuto inciativu jako morální povinnost. Vyrostl jsem tady, hrál jsem deset let za nároďák a český fotbal mi pomohl zabezpečit se na celý život. A teď mám možnost mu to vrátit zpátky, ta šance tady je," zdůvodnil Šmicer, proč s iniciativou spojil své jméno a stal se jedním z jejích protagonistů.