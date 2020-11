Gólman Neuer se vyrovnal německému rekordmanovi Maierovi

Je to velká čest být srovnáván s takovou legendou, moc to pro mě znamená," řekl čtyřiatřicetiletý Neuer po vítězství 3:1.

Šestasedmdesátiletý mistr světa i Evropy Maier už před zápasem konstatoval, že rekord bude v dobrých rukou. "Zaslouží si to, je to důstojný nástupce. A už bylo na čase. Je to už 41 let, co jsem ten rekord vytvořil, tak je vidět, že to byl ode mě velký výkon," řekl německým médiím Maier při vzpomínce na reprezentační kariéru v letech 1966 až 1979.

Na legendárního Matthäuse to má ještě daleko

Absolutním německým rekordmanem v počtu reprezentačních startů je Lothar Matthäus (150). Alespoň sto zápasů má na kontě 16 hráčů.

Neuerovi se rekordní zápas nepodařilo odehrát s čistým kontem, protože už ve 12. minutě inkasoval po střele Romana Jaremčuka. Němci výsledek otočili, ale při Neuerovi stálo v utkání také štěstí, protože Ukrajinci třikrát nastřelili tyč.