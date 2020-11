Argentinec Mascherano ukončil v 36 letech fotbalovou kariéru

Je konec. Hvězda dohrála. Argentinský fotbalista Javier Mascherano ve 36 letech ukončil kariéru. Rekordman své země v počtu reprezentačních startů to oznámil po nedělní ligové porážce na tiskové konferenci svého klubu Estudiantes de La Plata. "Chci oznámit, že končím s profesionálním fotbalem a také chci moc poděkovat svému klubu, že mi dal příležitost dohrát kariéru doma v Argentině," svěřil se Mascherano.

Defenzivní záložník známý svojí bojovností prožil po angažmá v River Plate a brazilském Corinthians dvanáctiletou úspěšnou kariéru v Evropě. Byl hráčem West Hamu, Liverpoolu a Barcelony, s níž vyhrál v letech 2011 a 2015 Ligu mistrů a dohromady za osm let 19 trofejí. Dva roky pak strávil v Číně a od loňska působil v Estudiantes.

S Argentinou slavil v letech 2004 a 2008 olympijský triumf, startoval na čtyřech mistrovstvích světa a v roce 2014 odehrál celé finále proti Německu, které Jihoameričané ztratili v prodloužení (0:1). Se 147 starty za národní tým je argentinským rekordmanem, v současnosti jej už ale stíhá Lionel Messi (141). V reprezentaci dal Mascherano tři góly.

🎙 El testimonio completo de Javier Mascherano, al anunciar en conferencia de prensa su retiro del fútbol profesional pic.twitter.com/pAFFREiyAD — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) November 16, 2020

"Žil jsem svojí profesí na sto procent, na maximum, jak to jen šlo, a poslední dobou je to stále těžší. Člověk si někdy konec nevybere, přijde to samo, proto jsem se rozhodl oznámit konec," řekl Mascherano.