Slovák Weiss skončil po krachu v boji o Euro u fotbalistů Gruzie

Weiss vedl Gruzii od března 2016 ve 47 zápasech. Zaznamenal v nich 16 výher, stejný počet porážek a 15 remíz. Poslední čtyři zápasy ale nedokázal vyhrát včetně klíčového duelu o Euro proti Severní Makedonii. Měl na dosah historický úspěch, v Tbilisi ale jeho svěřenci ve čtvrtek prohráli 0:1.

"Měli jsme šanci stát se národními hrdiny. Bohužel, nestalo se," řekl Weiss tři dny po porážce se Severní Makedonií a poté, co Gruzie v Lize národů podlehla znovu doma Arménii 1:2.

"V Gruzii jsem se měl dobře, pracoval jsem tady pět let, což není málo. Do gruzínského fotbalu jsem vložil celé své srdce. Je to pro mě neuvěřitelné, beru to jako tragédii," dodal bývalý trenér Slováků, který gruzínský tým dovedl ze skupiny D Ligy národů do céčka. A v ní se udrží.

Proti sestupujícímu Estonsku nahradí Weisse kouč reprezentace do 19 let Ramaz Svanadze.