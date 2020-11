Nominace na fotbalistu roku: Messi, Ronaldo i Lewandowski

V nominaci na cenu The Best pro nejlepšího fotbalistu roku 2020 podle Mezinárodní fotbalové federace FIFA jsou loňský vítěz Lionel Messi, Cristiano Ronaldo nebo Robert Lewandowski, který prožil skvělý rok s Bayernem Mnichov. Do jedenáctičlenného výběru se dostali ještě Thiago Alcantara, Kevin De Bruyne, Sadio Mané, Kylian Mbappé, Neymar, Sergio Ramos, Muhammad Salah a Virgil van Dijk.