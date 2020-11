Legendární Shilton: Maradona? Skvělý fotbalista, mizerné chování. Za „boží ruku" se nikdy neomluvil

Peter Shilton vs. Diego Maradona. Spojení, které v myslích všech fotbalových fanoušků vyvolá především vzpomínku na jeden moment. A to na čtvrtfinálový zápas mistrovství světa v roce 1986 mezi Anglií a Argentinou a hlavně pak "boží ruku" ve středu zesnulé hvězdy. "Nikdy se nám za to neomluvil," říká legendární gólman Albionu.

Čtvrtfinálová bitva na světovém šampionátu v Mexiku v roce 1986 mezi Anglií a Argentinou byla více než jen bojem o postup mezi nejlepší čtyři. Celý duel měl smutný podtext souvisejí se čtyřmi roky starým konfliktem mezi oběma zeměmi, které si dělaly nárok na souostroví Falklandy.

"Cítil jsem, že musíme vyhrát. Že nemáme jinou možnost. Musíme jim to vrátit, za každou cenu," vzpomínal na tehdejší střet slavný Diego. A své slovo splnil s důkladnou svědomitostí.

V 51. minutě zápasu překonal Shiltona památnou "boží rukou", což dlouhá léta poté popíral. O čtyři minuty později pak jednou z nejkrásnějších akcí historie rozhodl o konečném vítězství Argentiny 2:1. Jihoamerická země také nakonec celý šampionát vyhrála.

Shilton: Diegova smrt mě zasáhla

Na svého slavného pokořitele zavzpomínal i dnes jednasedmdesátiletý Shilton. "Smrt Diega mě zasáhla. Je mi to líto. Byl mladý a já ho vnímám jako nejlepšího hráče, proti kterému jsem kdy hrál. Mé myšlenky jsou z jeho rodinou."

A ve vzpomínkách se vrátil i k památnému čtvrtfinálovému duelu. "Byl to rozhodně nejnebezpečnější hráč. Ale my jsme se na něj nijak speciálně nepřipravovali. Snažili jsme se jen, aby se nerozběhl s míčem, aby neměl čas. To se nám téměř hodinu dařilo," říká anglická legenda.

Smrt Diega Maradony zasáhla celý svět

Ruka? Všichni to věděli

A stranou tak nemohl zůstat ani onen gól rukou. "Diego to dobře věděl. Každý to věděl. Kromě rozhodčího. Byl to podvod, okradl nás. Kdyby se tohle nestalo, jsem přesvědčený o tom, že ten svůj nádherný druhý gól by nikdy nedal. Jedno mě na něm mrzí. Nikdy se neomluvil. Nikdy neřekl ´sorry, byl to podvod, nemělo se to stát.´ Místo toho použil termín ´boží ruka´. Diego byl velký fotbalista, bohužel s mizerným chováním," pokračuje Shilton.

Ano, věděl jsem, že to byla ruka. Nechtěl jsem to udělat, ale všechno se odehrálo strašně rychle. Asistent na čáře to neviděl a hlavní rozhodčí se na mě podíval a řekl: ´Gól!´. Tak jsem šel slavit," přiznal po letech Maradona.

Památné góly Diega Maradony proti Anglii

Na další setkání dvou velikánů světového fotbalu už nikdy nedošlo. "Jednou jsem byl pozván do talk show v Argentině, kde jsem se měl setkat s Maradonou. Odmítl jsem, nepřišlo mi to vhodné. Jindy zase nepřišel on," vzpomíná gólman.

"Na hřišti hráči dělají různé věci pro to, aby vyhráli. A není to vždy sportovní. Ale kdyby to udělal někdo z mého týmu, někdo z Angličanů, trval bych na tom, aby se omluvil. To nic ale nemění na tom, že Diego byl neskutečný fotbalista," uzavírá Shilton.