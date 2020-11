Vízek: Maradona se mi nedostal pod kůži jako Karel Gott, ale byl kouzelník

Fotbalový svět je v šoku. A také věčného optimistu zpráva o úmrtí čerstvého šedesátníka zabolela.

„Zasáhlo mě to. A když jsem si po ránu přečetl noviny a výroky světových osobností o Maradonovi, jsem smutnější ještě víc," líčí své pocity Ladislav Vízek.

Ladislav Vízek při vánočním turnaji internacionálů.

Milan Malíček, Právo

„Neapol pozvedl neskutečně, klub z jeho éry těží dodnes. Zároveň tam ovšem začal jeho konec. Mafie, kokain... Všechno nedávno popsal působivý film. Teď Maradonu všechny jeho životná resty a průšvihy dohnaly. Když si člověk uvědomí, z jakých poměrů vzešel, neměl šanci tak velké slávě odolat a svůj úděl unést," má Vízek jasno.

Božský Diego byl fotbalistou z jiné planety, jako člověk si však často nevěděl rady sám se sebou.

Zůstane větší než Messi

„Trefná je Pelého definice. O Maradonovi říká, že kdo ho viděl hrát, musel ho milovat. A kdo ho viděl žít, musel nad ním plakat. Nebyl ideálním příkladem pro mládež, ale hráč byl neskutečný. Nedivím se, že prezident Argentiny vyhlásil třídenní státní smutek. Diego byl podobný jako Messi, menší, podsaditý míčový kouzelník s nízkým těžištěm. Podle mě však ze dvou legend zůstane Maradona pro Argentince navždy větší," srovnává Vízek.

Fanoušci Diega Maradony zaplnili centrum Buenos Aires

sntv

Na Pana Božského má i osobní vzpomínku. Zahrál si proti němu v roce 1982 v Mar del Plata. Reprezentace Československa tehdy v přátelském duelu remizovala s Argentinou 0:0.

„Pozvali si nás jako předkrm, snadné sousto, ale spletli se. Maradonu dostal osobně na starosti Honza Fiala. A ubránil ho, jak je slušný kluk, tak zcela čistě, ani ho nekopl. Diego si neškrtl, určitě jeden z Honzových životních výkonů," vzpomíná Vízek.

Fotbalový mimozemšťan

Přestože se Maradona tehdy neprosadil, okamžitě ho ohromil. „Hráčů obou týmů se rozcvičovali, ale na hřišti pořád chyběl jeden člověk. Maradona. Pak vylezl z kabiny po schodech, dělal žongly, patičky a došel do středového kruhu, aniž by se míč dotkl země. Tam si hodil balon na krk, ramenem ho poslal do výšky a napálil mezi lidi. V životě nezapomenu, jak mě tím uzemnil. Pomyslel jsem si, že to je fotbalový mimozemšťan," barvitě vypráví Vízek, jak Maradonu poznal zblízka.

Rakev s ostatky Diega Maradony míří do prezidentského paláce Casa Rosada

sntv

Tím víc ho mrzí, jakými životními peripetiemi pak jedna z největších hvězd musela projít.

„Maradona se stal obětí fotbalového byznysu. Předčasnému úmrtí šel bohužel již od působení v Neapoli naproti. Je to šíleně smutné," mrzí Vízka.