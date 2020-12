Tragické pozadí Maradonovy smrti. Co se stalo krátce před jeho skonem?

Ve středu to bude týden, co svět navždy opustila jedna z největších legend světového fotbalu Diego Maradona. Podle předběžných informací na infarkt, který vyvolal akutní plicní edém. Postupem času však na povrch vyplývají další skutečnosti, které mohly za skonem hvězdného Argentince stát.

Maradonova smrt byla i přes jeho časté zdravotní problémy a nedávnou operaci mozku šokem. "Zlatý chlapec" zemřel doma na srdeční selhání, spekulace kolem celé smutné záležitosti však nabírají na obrátkách.

Pozdní příjezd záchranné služby, nedostatečné plnění povinností sester, i selhání osobního lékaře. To jsou jen některé z okolností, které mohly způsobit smrt neapolského hrdiny.

Teď přibyla další a hodně závažná příhoda. Diego Maradona měl týden před smrtí nehodu, když se doma při pádu udeřil hlavou o zem. Podle informací italských médií však nebyl odvezen na kontrolu do nemocnice, ani se nepodrobil lékařské prohlídce, a to navzdory tomu, že utrpěl očividná zranění.

Vyšetřování ošetřující lékaře

To potvrdil právník, který zastupuje jednu ze zdravotních sester, jež se o Maradonu starala: "Diego upadl a praštil se do hlavy sedm dní před svou smrtí. Ale nevzali ho na žádné kontrolní vyšetření do nemocnice."

Úřady v Buenos Aires v souvislosti s nejasnostmi kolem fotbalistově smrti začali vyšetřovat jeho osobního lékaře Leopolda Luqueho ze zabití z nedbalosti.

Na zesnulou legendu Diega Maradonu se vzpomínalo i v anglické Premier League, výjimkou nebyl ani duel Everton - Leeds.

Peter Powell, Reuters

Policie v neděli prohledala lékařův dům a zabavila veškeré záznamy související s Maradonovým zdravotním stavem. V souvislosti s tím byly vyslechnuty i lékařovy dcery Dalma a Giannina.

Podle argentinského tisku měl Luqueho kolega, lékař Cosachov, požádat o nepřetržitou čtyřiadvacetihodinovou péči nad Maradonou včetně dohledu sester, což měl ale Luque odmítnout. "Nechtěl (Maradona) spolupracovat, nedalo se s ním hnout," hájil se obviněný lékař.

Toho velmi překvapila i následná razie v jeho domě. "Byl jsem šokován, když mi policie vnikla do domu. Plně jsem spolupracoval, nechápu to. Vím, proč je o mě takový zájem, byl jsem s Diegem v posledních dnech jeho života. Ale udělal jsem pro něj všechno, co bylo možné. Nemám se za co stydět. Je mi to líto," dodal Luque.