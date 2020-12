Červená karta, sbalte si věci a pryč ze Strahova! Berbrův člověk rozžhavil Šmicra do běla

Korupční skandál v českém fotbale kolem bývalého strahovského místopředsedy Romana Berbra se rozrůstá. Policie vyšetřuje také zpronevěru či sázkové podvody. Přesto ho jeho blízký spolupracovník Miroslav Liba odmítá soudit a tvrdí, že ho vývoj událostí překvapuje. „Červená karta za to, co tvrdíte! Bez žlutý, rovnou červená. Sbalit si věci a jít ze Strahova pryč,“ reaguje na slova člena výkonného výboru FAČR a bývalého rozhodčího internacionál Vladimír Šmicer, jedna z ústředních postav projektu Fotbalová evoluce.

Bývalý rozhodčí a zkušený funkcionář je ve fotbalovém zákulisí považován za Berbrova člověka, či dokonce jeho případného nástupce.

Miroslav Liba poskytl deníku Sport rozhovor, v němž mimo jiné poukázal, že Berbrovy činy by neměl soudit on, ale nezávislý soud.

Vlažný a alibistický postoj předsedy Středočeského fotbalového svazu ke korupční kauze populární Štístko vytočil.

„Píše, že je překvapený, co se ve fotbale stalo s panem Berbrem. Jeho vinu ať vynese soud, že on tam není od toho, aby to soudil. Takže, pane Libo, je nehorázné, co říkáte. Neuvěřitelné! Vy jako člen výkonného výboru snad nečtete noviny, nevíte, co se tady posledních pár let děje!?" ostře reaguje Vladimír Šmicer na Facebooku Fotbalové evoluce.

Vždy usměvavý a klidný muž se tentokrát pěkně rozpálil.

„Vy byste jako první měl odsoudit, co on tady prováděl. A vy tvrdíte, že od toho nejste, ať rozhodne soud? To snad ani není možné, jak jako člen výkonného výboru přemýšlíte! Na fotce někomu dáváte žlutou kartu. Ale za to, co tady tvrdíte, je to červená! Bez žlutý, rovnou červená. Sbalit si věci a jít ze Strahova pryč. Mějte se," vyzývá Šmicer na zveřejněnému videu Libu.