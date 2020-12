Zruším federaci FIFA! slibuje agent fotbalových hvězd

Zase pálí ostrými. Známý italský agent Mino Raiola, mezi jehož klienty patří největší fotbalové hvězdy včetně Erlinga Haalanda, Paula Pogby nebo třeba Zlatana Ibrahimovice, slibuje, že zruší mezinárodní federaci FIFA. Řekl to v rozhovoru pro italský sportovní deník Tuttosport. Třiapadesátiletý byznysmen je s organizací v mnohaletém sporu a volá po zásadních změnách.

Není to poprvé, kdy z jeho úst zazněla ostrá slova na adresu FIFA. Raiola nedávno přirovnal fotbalovou organizaci ke komunistickému diktátorovi, který má neustále potřebu vše řídit a říkat lidem, co by měli dělat.

A v nejnovějším rozhovoru pro italské noviny od svých útoků rozhodně neustoupil. „Momentálně pracuji na tom, aby FIFA přestala existovat," řekl mimo jiné Raiola deníku Tuttosport.

„Chceme, aby svět kolem nás byl transparentnější a FIFA to chce podle všeho taky. Výborně, tak ať si zametou před vlastním prahem, uznají naše práva a můžeme se začít bavit. Jediné, co FIFA dělá, je, že říká, že se nějak rozhodnou. Je to směšné," uvedl Raiola.

Italský agent kritizuje, že FIFA chce mít pod palcem veškeré záležitosti týkající se fotbalu včetně vlády nad fotbalem, komerčních záležitostí i právních problémů. Podle něj je to nemožné a volá po tom, aby vznikl nový fotbalový systém.

Raiolovi ale ze všeho nejvíc vadí, že se fotbalisté, kluby, soutěže a potažmo i agenti musí s FIFA dělit o své zisky. „V Evropě si vše organizujeme s kluby, proč musím něco řešit s FIFA a proč chce část našich peněz? Samozřejmě, že jde o moc. A to je důvod, proč říkáme stop," nechal se slyšet.