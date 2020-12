Aubameyang dostal pokutu za to, že psal o nocování na letišti

Fotbalisté Gabonu museli v listopadu nocovat v letištní hale po příletu do Gambie ke kvalifikačnímu utkání o postup na africký šampionát. Prostor letiště nesměli dlouhé hodiny opustit kvůli nejasnostem ohledně testů na koronavirus.

Aubameyang zveřejnil fotografie hráčů spících na zemi a napsal k tomu: "Dobrá práce, CAF, tohle je jako návrat do 90. let. Nás to neodradí, ale lidé by o tom měli vědět a CAF by měla přijmout zodpovědnost. Je rok 2020 a chceme, aby se Afrika rozvíjela, ale takhle se nikam nedostaneme," uvedl jednatřicetiletý kanonýr.

Afrik-foot - CAN 2021 (Q) : la Gambie mise à l’amende, Aubameyang réprimandé par la CAF ! https://t.co/4bAQY0n43f pic.twitter.com/RDEhae13CB — Afropages (@Afropages) December 8, 2020

Disciplinární komise označila jeho výroky za urážlivé a ponižující. Zároveň potrestala Gambii pokutou 100 000 dolarů za to, že gabonskou výpravu nepřijala odpovídajícím způsobem. Polovina této částky je podmíněná.

African football's governing body also fined Gambia’s FA US$100,000. #FMTNews https://t.co/2zQ72ezE5z — Free Malaysia Today (@fmtoday) December 9, 2020

Fotbalisté Gabonu, mezi nimiž byl i bývalý sparťanský záložník Guélor Kanga, přiletěli do Gambie krátce před půlnocí a vydat do hotelu se směli až po pěti hodinách. Kvalifikační zápas poté prohráli 1:2.