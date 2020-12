Bláznivý gól. Mrštný Íránec překonal brankáře z autového vhazování

To se opravdu jen tak nevidí. Kuriozní branku zaznamenal v íránské lize fotbalista Mehran Golrazi z týmu Paykan. Ten v utkání proti Gol Hohar předvedl během autového vhazování neskutečnou dávku mrštnosti a pomocí přemetu dopravil míč až za záda nešťastníka mezi třemi tyčemi. Na jeho bláznivý kousek se můžete podívat ve videu níže.

Golrazi se bláznivým způsobem prosadil v utkání íránské Pro League. V sedmé minutě duelu to po jeho povedené akrobacii bylo pro hosty už 2:0.

Íránský fotbalista balon vhodil do vzdálenosti několika desítek metrů rovnou do vápna, kde hledal hlavičku svého spoluhráče. Míč si ale do vlastní sítě nakonec srazil Haghighi.

Oficiálně tedy branka Golrazimu uznána nebyla. Ani nemohla být, pravidla dopravit balon do branky rovnou z autu nedovolují, následná teč brankáře to ovšem mění. Kousek, který íránský fotbalista předvedl, byl parádní.