Famózní výkon argentinského fotbalisty a titul po 12 letech! Fotbalisté Columbusu ovládli zámořskou MLS

"Trénoval jsem hodně dobrých hráčů, ale tenhle kluk je neskutečný," uvedl kouč Columbusu Caleb Porter na adresu Zelarayána, který byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem finále.

Do týmu Crew přišel osmadvacetiletý tvůrce hry před sezonou z mexického klubu Tigres údajně za sedm milionů dolarů. "Přivedli jsme ho, aby nám pomohl vyhrát titul. Po zápase mi řekl, že jsem mu změnil život. Já mu řekl, že to on změnil můj," prohlásil Porter.

Hráči Columbusu s trofejí pro vítěze MLS

Jay LaPrete, ČTK/AP

Před 1500 fanoušky na stadionu otevřel Zelarayán skóre v 25. minutě a Etienne chvíli nato zvýšil na 2:0. Seattle v semifinále proti Minnesotě smazal dvoubrankové manko a vyhrál 3:2, tentokrát ale na zvrat neměl. Naopak v 82. minutě pojistil Zelarayán vítězství domácího týmu. Sounders tak promarnili možnost získat třetí titul.

Seattle jako obhájce titulu tentokrát nestačil na Columbus a prohrál 0:3.

Jay LaPrete, ČTK/AP

Columbus zvládl finále i bez záložníků Darlingtona Nagbeho a Pedra Santose, kteří měli pozitivní testy na covid-19.

Sezona MLS byla kvůli pandemii koronaviru přerušena od března do července.