Ruští fanoušci dostali tresty vězení za zbití Brita během ME 2016

Dva ruští fotbaloví fanoušci dnes byli ve Francii odsouzeni k několikaletému vězení za to, že během ME 2016 zbili Brita a způsobili mu trvalé postižení. Pavel Kosov dostal desetiletý trest vězení, Michail Ivkin tříletý a měl by být na konci týdne propuštěn, neboť si trest odseděl už ve vazbě. Oba muži byli ve Francii ve vězení od března roku 2018.