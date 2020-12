Theo, zvu tě na večeři! Přehnal jsem to, omluvil se Švancara Gebre Selassiemu za hloupý vtip

„Snažím se vtipy dělat a odlehčovat témata, která nejsou ve fotbale vždy pozitivní, ba naopak té špíny je někdy až moc. Ale tady jsem to přehnal," prohlásil Petr Švancara v pondělním fotbalovém pořadu TIKI-TAKA, jehož je Švancara pravidelným hostem.

Před čtrnácti dny v něm v debatě o možném udělení českého občanství hvězdě Slavie Abdalláhu Simovi reagoval odmítavě se slovy, že už Gebre Selassie byl na hraně. Vyvolal tím nesouhlasnou vlnu.

„Theo se narodil v Česku, tady je doma, maminka je Češka, čeština je jeho první jazyk, z ciziny se po kariéře vrátí zpátky, hrdě reprezentoval...," napsal třeba na sociální síti mluvčí české reprezentace Petr Šedivý.

A reagoval i samotný hráč Werderu Brémy. „Za celý svůj život jsem si musel vyslechnout spoustu vtipů, takže se nepovažuju ze přecitlivělého člověka, ale hláška Švanciho byl asi jeden z nejslabších pokusů o vtip, jaký jsem na toto téma slyšel," prohlásil tehdy pro Sport.cz Theo Gebre Selassie, který reprezentoval Česko osm let v celkem 54 utkáních a v národním dresu si připsal tři góly, zahrál si čtvrtfinále mistrovství Evropy v roce 2012.

„Cítím to úplně stejně," omluvil se pak Švancara při své další účasti v populárním fotbalovém pořadu. „Bylo to za hranou. Theovi se omlouvám. Doufám, že tě někdy potkám, abych ti mohl koupit oběd nebo večeři. Ač je můj humor někdy na hraně, tady jsem hranu přešel a určitě se mu chci touto cestou omluvit. Theo, doufám, že to přijmeš a na druhou stranu doufám, že i vy přijmete můj humor na hraně, protože měnit se zase úplně nechci. Ale tady jsem to přehnal," uzavřel Švancara.