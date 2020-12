Fotbalový mistr světa z roku 1954 Eckel je po pádu v nemocnici

"Už je mu celkem dobře. Je to tvrďák, chodí po nemocnici. Chtěl na Vánoce domů, ale to by bylo moc nebezpečné," řekla Eckelova dcera Dagmar.

Eckel byl nejmladším členem výběru, který ve slavném finálovém zápase na mistrovství světa v roce 1954 porazil favorizované Maďarsko.

Už tři roky předtím získal s Kaiserslauternem v 19 letech německý titul. Za reprezentaci odehrál celkem 32 zápasů. Byl i na MS v roce 1958.