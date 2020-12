Podepsáno! Exsparťan Hašek má po roce angažmá, bude hrát v Německu

Přes rok si v soutěžním utkání nekopl do míče. K tomu řešil záložník Martin Hašek svůj spor se Spartou, které jednostranně vypověděl smlouvu (sbor rozhodců FAČR následně určil, že musí letenskému klubu zaplatit 22 milion korun). Pro pětadvacetiletého fotbalistu ale nyní přichází dobrá zpráva, v úterý ho angažoval německý druholigový Würzburger Kickers.

„Martin podepsal v úterý smlouvu, s novým týmem už dvakrát trénoval," řekl Sport.cz zdroj, obeznámený s celou záležitostí. Premiéru by si mohl odbýt už v sobotu, v domácím duelu s Karlsruhe.

Pro Haška tak končí 12měsíční martyrium, kdy byl bez angažmá. O zájemce sice neměl nouzi, ti se však pokaždé zalekli vysoké částky, kterou určil sbor rozhodců. Měli obavy, že se jich bude také týkat.

S prodlužováním nejistoty se nad Haškem čím dál víc vznášela hrozba konce kariéry. Ta teď pominula, záložník do léta bude hrát v Německu. V létě může podepsat jinému klubu, už bez jakékoli obavy případných zájemců. Na konci června mu totiž vyprší původní kontrakt ve Spartě.

Naděje pro obě strany

Spojení s Würzburgem je výhodné pro obě strany: německý klub potřebuje pomoct se záchranou, Hašek zase herní praxi. V létě se mu bude shánět nové angažmá mnohem snadněji. Pokud by měl za sebou rok a půk bez fotbalu, bylo by hledání notně složité.

Vztahy Haška a Sparty nebyly ideální od jeho příchodu v lednu 2019. Velký spor se odehrál letos v lednu, kdy se hráč z důvodu nemoci nedostavil na začátek zimní přípravy. Klub také nelibě nesl, že si Hašek před dovolenou nevyzvedl sporttestery a běžecký plán, který měl přes volno splnit.

Fotbalisté Sparty Praha Srdjan Plavšič, Martin Hašek, Martin Frýdek a Milan Heča

Vlastimil Vacek, Právo

Poté se Spartou neodletěl na soustředění do Španělska. „Martin Hašek hrubě porušil své hráčské povinnosti a Sparta z takového jednání vyvodí důsledky. Jde o naprosto bezprecedentní a neprofesionální jednání hráče, který musí být připravený nést následky," uvedla Sparta v prohlášení s tím, že Haška čeká finanční postih. Klub navíc připomněl, že výsledky fyzických testů po dovolené u Haška, dle názoru klubu, prokázaly významný pokles jeho fyzické kondice. A přeřadil ho do béčka.

V závěru přestupního termínu vypadalo, že záložník přestoupí do Haify, z námluv nakonec sešlo. Po návratu se pokoušel s letenským managementem domluvit na půlročním hostování do Polska, to však Sparta zamítla. Hašek s ní krátce poté jednostranně vypověděl smlouvu. Sbor rozhodců FAČR poté určil, že musí Spartě zaplatit 800 tisíc eur (přibližně 22 milionu korun). Hašek se odvolal, výsledek má být znám během led 2021.