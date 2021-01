Nikoli jeden, ale 47 gólů ještě potřebuje Ronaldo, aby se vyrovnal Bicanovi. Kolik jich dá dnes večer?

Ronaldo žije v klamu. To někteří fotbaloví statistici do něho pětinásobného držitele Zlatého míče uvedli tvrzením, že po dvou víkendových trefách v ligovém duelu svého Juventusu s Udinese už mu chybí jen jeden gól, aby se vyrovnal Josefu Bicanovi a stal se spolu s ním nejlepším střelcem všech dob. I proto je ostatně s takovým napětím vyhlížen dnešní šlágr 16. kola Serie A mezi AC Milán a Ronaldovou Starou dámou, neboť portugalský snajpr by si mohl přisvojit další individuální rekord.