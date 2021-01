Rogoz už opustil vazební věznici, Berbr na propuštění ještě stále čeká

Oba hlavní aktéři kauzy, která začala loni 16. října zátahem detektivů z Národní centrály proti organizovanému zločinu v sídle Fotbalové asociace ČR na pražském Strahově a na dalších místech po celé republice a zatčením dvaceti osob, podali už minulý týden Obvodnímu soudu pro Prahu 6 žádost o propuštění z vazby.

Tu na ně uvalil zmíněný soud v neděli 18. října, aby nemohli ovlivňovat svědky a další osoby zapletené do případu. Do vazby tehdy poslal i bývalého ligového fotbalistu a později funkcionáře Michala Káníka a rozhodčího Tomáše Grimma.

Zatímco Káník s Grimmem se rozhodli s policií spolupracovat a byli z vazby propuštěni, Berbr a Rogoz v ní zůstali de facto po celého čtvrt roku.

V pondělí z ní byl předčasně propuštěn Roman Rogoz, přičemž důvodem byl zhoršený zdravotní stav. Na ten si bývalý sportovní ředitel druholigového Vyšehradu stěžoval hned po zadržení.

„Došlo u něho k zhoršení zdravotního stavu, když byl zadržen. Nebyl tudíž v pozici, kdy by se mohl řádně hájit," uvedl tehdy Chudoba pro sport.cz po jednání Obvodního soudu pro Prahu 6, které trvalo bezmála sedm hodin a během něhož byla na jeho klienta uvalena vazba. „

Řekl, že vypovídat bude, ale až následně. Odmítl však, že by byl součástí zločinecké skupiny, jak je jednání kvalifikováno, a prokáže to."

Domovní prohlídka u Romana Berbra

Patrik Biskup, Právo

Co nakonec Rogoz vypověděl a nakolik s detektivy spolupracoval, ozřejmí nejspíš až soudní jednání, nicméně pravda je, že státní zastupitelství nepožádalo o prodloužení tříměsíční vazební lhůty a Rogoz tudíž vazební věznici opustil.

„Můj klient se bude nyní věnovat svému zdravotnímu a psychickému stavu," uvedl Chudoba pro isport.

Rogoz bude dál stíhán na svobodě, stejně jako Berbr, který na propuštění ještě čeká. Mělo by k němu dojít nejpozději do konce tohoto týdne, protože ani v jeho případu neshledalo státní zastupitelství důvody, aby žádalo o prodloužení vazby.

Ve fotbalové kauze jde o ovlivňování výsledků fotbalových zápasů, manipulaci s nasazováním rozhodčích, jejich uplácením, ale třeba i zpronevěru více než 800 tisíc korun z finančních prostředků Plzeňského fotbalového svazu. To by měl prokázat i forenzní audit, který hned po Bebrově zadržení avizoval předseda FAČR Martin Malík. Audit by měl proběhnout nejpozději do 17. května letošního roku.

Kriminalisté tvrdí, že vše řídila organizovaná zločinecká skupina, jejíž součástí byl i Roman Berbr.

Podle některých indicií z vyšetřovacích spisů, které unikly na veřejnost, existuje podezření, že se celá kauza může dotýkat i nejvyšší domácí fotbalové soutěže stejně jako tuzemského poháru. Mnohé nasvědčuje tomu, že detektivové odhalili i nelegální sázky na výsledky zápasů.