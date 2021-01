Novým trenérem bulharských fotbalistů bude Petrov

Novým trenérem bulharské fotbalové reprezentace byl jmenován Jasen Petrov. Dvaapadesátiletý kouč nahradí u národního týmu Georgiho Dermendžieva, který byl odvolán poté, co Bulharsko neuspělo v play off kvalifikace na letošní Euro a v Lize národů kleslo do skupiny C. Oznámili to dnes zástupci bulharské federace.