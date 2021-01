Vzkaz pro Ronalda: Žiješ v klamu, chybí ti 61 gólů. Nejlepším střelcem všech dob je stále Bican

Cristiano Ronaldo slaví. Jeho gól do sítě Neapole pomohl Juventusu k triumfu v Superpoháru.

Renomovaný a celosvětově respektovaný a uznávaný server ruské organizace Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation ovšem uvádí, že Bican je v čele žebříčku nejlepších fotbalových střelců všech doba zcela bezkonkurenčně.

Potvrzuje, že v oficiálních soutěžních zápasech nastřílel během kariéry 805 gólů.

Nejlepší střelci všech dob podle RSSF 1. Josef Bican (Rakousko, Čechy a Morava, Československo) 805 2. Romário (Brazílie) 772 3. Pelé (Brazílie) 767 4. Cristiano Ronaldo (Portugalsko) 760 5. Ferenc Puskás (Maďarsko) 746 6. Lionel Messi (Argentina) 744 7. Gerd Müller (Německo) 735 8. Tulio Maravilha (Brazílie) 588 9. Ferenc Deák (Maďarsko) 576 10. Uwe Seeler (Německo) 575

Znamená to, že by pětatřicetiletý Ronaldo musel vstřelit ještě 45 branek, aby se Bicanovi vyrovnal. A podle Komise pro historii a statistiku Fotbalové asociace ČR dokonce ještě o šestnáct branek víc.

Pozor, pálí legendární kanonýr Pepi Bican!

„Weby renomovaných organizací statistiků, tedy RSSSF a IFFHS uvádějí, že Josef Bican má na kontě 805 branek v oficiálních zápasech, ale jedním dechem poznamenávají, že není započítán ročník 1952, ve kterém Bican hrál druhou nejvyšší soutěž za Škodu Hradec Králové," uvádí předseda komise Jaroslav Kolář, že korigovaný údaj o počtu gólů nastřílených Bicanem zní 821 gólů v soutěžních utkáních.

„Díky pomoci sekretáře OFS Hradec Králové Lubomíra Douděry a sekretáře klubu Jiřího Rádla se podařilo dohledat a doplnit chybějící góly. Zároveň naše komise udělala revizi položek, které uvádí na svém webu RSSSF, a provedla některé úpravy," vysvětluje Kolář.

„Korigovala například počet gólů vstřelených v tuzemské lize z 450 na 447 (v souladu s Klubem ligových kanonýrů GÓLU), uvedla na správnou míru počet gólů v reprezentaci na 18 a vynechala góly z podzimu 1944, kdy se na našem území už žádná oficiální soutěž nehrála. Ponechány byly zápasy za rezervu Rapidu Vídeň z ročníku 1931/32 ve druhé nejvyšší soutěži. Po těchto změnách výchozího stavu z webu RSSSF došla komise k číslu 821. S plnou vážností je tak možno konstatovat, že jde o číslo, které odpovídá dnešnímu stavu možnosti ověření všech údajů, jde tedy o číslo nejpřesnější možné."

Branky Josefa Bicana v oficiálních zápasech Góly vstřelené lize, druhé lize, pohárech a reprezentaci. Nezapočítávají se přátelské zápasy s výjimkou reprezentačních a exhibiční a jiné neoficiální zápasy. Celkem: 821 gólů (528 zápasů), Góly vstřelené lize, druhé lize, pohárech a reprezentaci. Nezapočítávají se přátelské zápasy (s výjimkou reprezentačních) a exhibiční a jiné neoficiální zápasy. Domácí ligové soutěže (1. liga) Rakousko (Rapid a Admira) 1931-37: 71 gólů/ 75 zápasů ČSR (Slavia, Dynamo Praha, Vítkovice) 1937-38, 45-55 :189 gólů/ 140 zápasů Protektorát Čechy a Morava (Slavia) 1938-44: 258 gólů/ 134 zápasů Domácí soutěže (2. liga) Rakousko (Rapid rezerva) 1931-32: 24 gólů/13 zápasů ČSR (Vítkovice) 1949: 40 gólů/ 21 zápasů ČSR (Škoda Hradec Králové) 1952: 53 gólů/ 26 zápasů Domácí pohárové soutěže Wiener Cup (Rapid a Admira) 1932-36:18 gólů/ 14 zápasů Český pohár (Slavia) 1940-44: 30 gólů /15 zápasů Středočeský pohár (Slavia) 1937, 1940-48: 62 gólů/ 24 zápasů Pohár osvobození (Slavia) 1945: 12 gólů / 4 zápasy Československý pohár (Hradec Kr.) 1952: 7 gólů/ 4 zápasy Středoevropský pohár (Mitropa Cup): Rapid, Admira a Slavia 1934-39: 16 gólů /15 zápasů Reprezentace Rakousko 1933-36: 14 gólů/ 19 zápasů ČSR 1938-39, 1946-49: 18 gólů /16 zápasů Zápasy Čechy – Morava (za okupace) 1940-1945: 9 gólů / 8 zápasů

Ve většině uvedených položek jde podle Koláře o ověřená čísla, v případě Wiener Cupu a Středočeského poháru vyšla komise z údajů RSSSF. Konkrétně v případě Středočeského poháru je prakticky nemožné uvedený počet ověřit.

Připomenout je třeba i to, že Bican kvůli válečným rokům přišel na šest let o možnost hrát mezistátní zápasy. Konkrétně tedy o více než třicet utkání, ve kterých by, při své tehdy vrcholové formě, mohl dosáhnout například i na tři desítky dalších gólů.

Fotbalisté Juventusu porazili 2:0 Neapol a podesáté získali italský Superpohár. Gólem k tomu Staré dámě pomohl i Cristiano Ronaldo.

Antonio Calanni, ČTK/AP

Nikde není samozřejmě řečeno, že Ronaldo během kariéry Bicana nepřekoná. Zvlášť při tempu, v jakém v každé sezoně góly dává, přičemž není rozdílu, zda střílí levou či pravou nohou nebo skóruje hlavou. Anebo zda branky dosáhne loktem, což se mu povedlo v sezoně 2014/15 v utkání proti Bilbau, anebo dokonce rozkrokem, jako tomu bylo v roce 2008, kdy takto skóroval v barvách Manchesteru United proti West Hamu United.

Ronaldovy góly Pravou nohou 488 Levou nohou 139 Hlavou 131 Paží 1 Ostatní 1