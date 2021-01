Los osmifinále LM přisoudil Chrudimi favorizovaný Sporting

Futsalisté Chrudimi se v osmifinále Ligy mistrů utkají s předloňským vítězem soutěže Sportingem CP. Rozhodl o tom dnešní los, který Východočechům nepřál, ani co se dějiště utkání týká. Zápas se odehraje v termínu od 16. do 21. února na palubovce patnáctinásobného portugalského mistra.

"Budeme hrát proti skvělému týmu, s fantastickými hráči, kteří umí přejít jeden na jednoho," konstatoval na klubovém webu trenér Felipe Conde. Z cíle postoupit na závěrečný turnaj ale neslevil. "To znamená Sporting porazit. Teď se musíme dát zdravotně do kupy a na soupeře se co nejlépe připravit. Mám k němu respekt, ale nedáme se zadarmo, bude to skvělý zápas," řekl Conde, jehož tým musel v tomto týdnu kvůli koronaviru nastoupit do karantény.

V minulém týdnu Chrudim postoupila do osmifinále po domácím vítězství 4:0 nad lucemburským Differdange. V listopadovém předkole předtím vyřadila finský tým Akaa po vítězství 2:1.

Aktuální ročník futsalové LM se kvůli koronavirové pandemii hraje vyřazovacím způsobem na jeden vítězný zápas bez diváků. Osm vítězů osmifinále postoupí do závěrečného turnaje, který se má uskutečnit v dubnu nebo květnu v Minsku.