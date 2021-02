Děsivé zranění. Brankář dostal kopačkou do obličeje

Hororový zákrok vyústil v několik stehů. Fotbalový brankář brazilského klubu Bahia Douglas Friedrich nebude na nedělní ligový zápas na půdě Vasco da Gamy vzpomínat v dobrém. Odnesl si z něj totiž pořádný šrám téměř přes celou tvář poté, co ho útočící soupeř během standardní situace zasáhl kopačkou přímo do obličeje.

Obránce Vasco da Gamy Leandro Castan nakopává do obličeje gólmana Bahii Douglase Friedricha v utkání 33. kola brazilské Série A.

Fotbalisté Vasco da Gamy šli v 76. minutě utkání proti Bahie do vedení 1:0 po standardní situaci. Hlavičkou se po centru do vápna prosadil Ygor. Radost domácím ale dlouho nevydržela.

Gól platit nemohl. Opakovaný záběr systému VAR odhalil, že obránce Gamy Leandro Castan ve snaze dopravit míč do sítě brutálním šlapákem nakopl do obličeje brankáře Friedricha. Sudí duelu Castanovi za jeho počínání udělil druhou žlutou kartu, a oslavu gólu tak záhy vystřídal odchod do šaten.

La TV brasileña captó de todos los ángulos posibles la violenta patada de Leandro Castán pic.twitter.com/nfLDoWtREj — Diario El Ciudadano (@elciudadanoweb) February 1, 2021

Dvaatřicetiletý brankář musel být následně střídán a mezi tyče se místo něj postavil náhradník Anderson. Výsledek nepěkného střetu si ve tváři Friedricha nakonec vyžádal pět stehů.

„Už jsem s Douglasem mluvil v kabině, ale chtěl bych se mu omluvit ještě veřejně. Neměl jsem vůbec v úmyslu ho zasáhnout ani zranit," nechal se po utkání slyšet Castan. Duel nakonec skončil remízou 0:0.