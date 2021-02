Skvělého Trmala nepřekonali ani fotbalisté Benfiky

Trmalův tým odolal střelecké převaze favorizovaného soupeře (23:6) a dvaadvacetiletý brankář zneškodnil všech pět pokusů, které mířily mezi tři tyče.

V neděli vychytal reprezentant do 21 let, který do Guimaraese přestoupil vloni v srpnu ze Slovácka, vítězství 1:0 proti Marítimu.

Právě na hřišti Benficy Trmal odchytal jediný předchozí soutěžní duel za Guimaraes. V prosincovém čtvrtfinále Ligového poháru Vitória po výsledku 1:1 vypadla na penalty.

Portugalská fotbalová liga - 17. kolo: Rio Ave - Nacional Funchal 0:0 Benfica Lisabon - Guimaraes 0:0 Marítimo - Sporting Lisabon 0:2