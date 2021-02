Otevření areálů, návrat diváků, tréninky dětí? Sport se chystá na konec nouzového stavu

Co může přinést pondělní ukončení nouzového stavu, jehož prodloužení ve čtvrtek neschválila Poslanecká sněmovna, pro český sport? Teoreticky se mohou otevřít sportoviště a do ochozů stadionů by mohli opět diváci. Sportovní prostředí nicméně s radikální změnou situace příliš nepočítá a očekává, že vláda do nedělní půlnoci nastaví jiný soubor opatření.