Na šestém triumfu Bayernu ulpěla kaňka. PaVARdgól neměl ve finále mistrovství světa klubů platit

Hodně dlouho zkoumal uruguayský sudí Esteban Ostojich situaci, která v 59. minutě nakonec rozhodla v katarském Rajjánu o vítězství mnichovského Bayernu ve finále mistrovství světa klubů, přesto neodhalil ruku, která předcházela trefě francouzského legionáře Benjamina Pavarda. „Ten gól neměl platit, protože těsně před tím zahrál Lewandowski ve vzdušném souboji rukou. Pravidla v tomto směru mluví jasně,“ potvrdil ex post bývalý rozhodčí FIFA Thorsten Kinhöfer, že na triumfu Bayernu ulpěla kaňka.

Videosystém VAR vstoupil do finálového dění mezi Byernem Mnichov a mexickým klubem Tigres UANL zásadním způsobem hned dvakrát. Nejdřív už po osmnácti minutách, kdy skóroval Kimmich. Video však odhalilo, že Lewandowski tečující balon byl v těsném ofsajdu, a proto sudí Ostojich branku neuznal.

Po čtyřiceti minutách byl VAR v akci znovu. A opět kvůli kanonýrovi Bayernu Lewandowskému. Video totiž muselo rozhodnout, zda snad nebyl opět v postavení mimo hru, když Pavard dorážel míč do sítě.

Na podruhé kolumbijský sudí u videa Nicola Gallo a hlavní rozhodčí s ním usoudili, že se o ofsajd nejednalo, takže gól platil.

Fotbalisté Bayernu Mnichov vyhráli mistrovství světa klubů

Mohammed Dabbous, Reuters

Přitom šlo o PaVARdgól, jak vybídly ke slovní hříčce videozáběry.

„O Lewandowského ofsajd se skutečně nejednalo, ale o jeho hraní rukou ano," upozornil německý elitní rozhodčí Thorsten Kinhöfer, že ani druhá branka docílená Bayernem platit neměla.

André Gignac z klubu Tigres ve finále MS klubů zkouší projít mezi dvojicí hráčů Bayernu, Joshuou Kimmichem (vlevo) a Benjaminem Pavardem.

Uncredited, ČTK/AP

„Lewandowski šel do vzdušného souboje s brankářem soupeře Nahuelem Guzmánem a při pokusu o hlavičku ho míč zasáhl do horní části paže. Událo se to ve velké rychlosti, takže hlavní rozhodčí nemohl inkriminovaný moment postřehnout," rozebral Kinhöfer situaci pro Bild a následně i pro další německé noviny a servery.

„Nebyl v tom Lewandowského úmysl, ale to není rozhodující. Pravidla FIFA mluví v tomto směru jasně. Zvlášť, když branka padla okamžitě poté. Rozhodčí Esteban Ostojich studoval situaci na videu, ale zaměřil se jen na ofsajdové postavení, nikoli na hraní rukou v předchozím záběru. Nevinil bych jeho, ale sudího u videa, který zkoumal situaci několik minut a měl přestupek postřehnout. Proto bude na finále ležet pachuť, že ho rozhodl neregulérní gól," cituje Kinhöfera mnichovský Abendzeitung.

Pro Bayern ale bylo samozřejmě podstatné, že branka uznána byla a on mohl slavit šestý triumf v roce. Však si také předávání trofeje z rukou předsedy FIFA Gianni Infantina a šejka Joaana bin Hamada bin Chalífa Ál Tháního hráči užili.

Při závěrečném ceremoniálu bylo zajímavé, že katarský šejk blahopřál, předal medaile a podal ruku všem aktérům finále včetně rozhodčích, jen dvěma ženám působícím v roli čtvrté rozhodčí a náhradní asistentky se vyhnul. V Kataru totiž platí náboženský úzus, že se muži nesmí dotknout žádné ženy mimo svou rodinu.

Fotbalisté Bayernu se z Kataru vrátili bez Thomase Müllera.

Philip Brown, Reuters

Hned po finále se Bayern urychleně vracel domů, v Dohá však musel výprava nechat Thomase Müller pozitivně testovaného na koronavirus. Katar je totiž německými úřady označen za rizikovou oblast, takže fotbalista Bayernu se vrátí do vlasti leteckým speciálem a po návratu bude muset do karantény