Fousek se zkušenostmi z FIFA a UEFA zvažuje kandidaturu na předsedu FAČR: Fotbal se musí změnit zdola i shora

Co říkáte na dění v českém fotbale a skandálům, které ho v posledních letech provázejí?

Český fotbal v současné době samozřejmě krutě trpí anticovidovými restrikcemi, zejména mládežnický a amatérský. To je velká potíž, se kterou se potýkají i všechny další sporty. Je třeba, aby autority důsledně hledaly a našly takové řešení, které umožní konání všech soutěží, nejen těch už probíhajících profesionálních. Jinak říjnové zatčení místopředsedy Berbra i dalších osob a následné kauzy jako „dezinfekce" oprávněně vyvolaly četná pnutí. Fotbal si nepřijatelně zahrával a drtivá většina lidí, kteří jím žijí nebo se o něj jen zajímají, chápe, že stojí na významné křižovatce, a to nejen proto, že FAČR letos má volební rok.

Zapojil jste se nějak do hnutí FEVOLUCE, které chce změnit poměry ve fotbale?

Fevoluce vznikla tuším v listopadu, se svým plánem a svým vlastním personálním složením. Já jsem teprve v prosinci dokončil dlouhodobou část své skoro tříleté mise pro FIFA a UEFA v zahraničí a vrátil se do Česka. Od návratu komunikuji s každým z českého fotbalu, kdo projeví zájem, ať jsou to kluby, okresy, kraje, nebo některé platformy. Tradičně probíhají různé nesmyslné dezinformace, s kým jsem kdy jednal, nejednal, spojil se, nespojil, co slíbil, neslíbil, ale ti zkušení vědí, že se mají zeptat přímo. Zůstávám hlavně sám sebou.

Má tato forma boje proti stávající situaci ve fotbale podle vás naději iniciovat změny?

Snahu o změnu poměrů ve fotbale deklarovala nejen Fevoluce, ale i Čistý fotbal, který je tu nejdéle, nebo Výzva 2021. Ale nejsou tu zdaleka jen tyto aktivistické skupiny, jejichž vznik je reakcí na mnohé skutečnosti, které fotbalu škodí. Ve fotbale je mnoho lidí, klubů a regionů, kteří se nikde nesdružují, ale pracují a chtějí fotbal funkční, transparentní, bez ostud a skandálů, s úrovní a reputací, která největšímu a nejpopulárnějšímu sportu náleží.

Vnímáte, že jste považován za jednoho z kandidátů na předsedu FAČR?

Vnímám, že lidé respektují mojí funkcionářskou kariéru, názory, zkušenosti, odbornost a profesionalitu. Vnímám i to, že jsem neutrální a nezávislý a že mnozí by přivítali, kdybych kandidoval.

Vizitka Petra Fouska Narozen: 19. listopadu 1962 Vzdělání: Vysoká škola ekonomická Praha Působení ve fotbale: Od roku 1993 v různých funkcích ČMFS, v letech 2001-2007 Generální sekretář. Předseda Organizačního výboru ME do 21 let, které pořádalo Česko (2012-2015). Poradce předsedy FAČR (2011-2017). V roce 2017 dvakrát neúspěšně kandidoval na funkci předsedy FAČR. Působení v UEFA a FIFA: Delegát na evropských pohárech a soutěžních mezistátních zápasech. Člen panelu administrativních expertů UEFA, instruktor FIFA pro management a administrativu (mise v 19 svazech Asie, Afriky a Evropy). Expert FIFA a UEFA pro Řecký fotbalový svaz (2018-2020). Futsal: Od 80. let hráč, trenér a funkcionář futsalu, předseda Svazu futsalu (1990-2001) od 2001 čestný předseda. Místopředseda Komise futsalu UEFA.

V roce 2017 jste prohrál volby s Martinem Malíkem, kandidoval byste znovu?

Dvě kandidatury před čtyřmi lety byly velkou profesní i lidskou zkušeností v dobrém i špatném. Kandidovat je významné životní rozhodnutí, které nesouvisí jen s fotbalem, ale i s řadou osobních rozměrů. Je také třeba připomenout, že kandidátem se člověk nestává vlastním přáním, ale podporou a návrhy hnutí. Každopádně ať bude rozhodnutí jakékoliv, padne z mého pohledu včas.

Kandidáti na předsedu FAČR Petr Fousek (vlevo) a Martin Malík během mimořádné valné hromady FAČR.

Vlastimil Vacek, Právo

Dalším kandidátem by mohl být Rudolf Řepka, jak spolu vycházíte a jste ve spojení?

Rudolf Řepka nastupuje do funkce ředitele FK Teplice a chce se ucházet i o předsednictví v okresu Teplice. Myslím, že Teplice ulovily zkušeného funkcionáře a přeji jim úspěch. Jestli bude chtít v nové, čerstvé konstelaci kandidovat i na některou z vyšších svazových funkcí, to je otázka pro něj a klub.

Pomohlo by fotbalu, kdyby ho vedl některý z bývalých úspěšných reprezentantů?

Věčná otázka v mnoha zemích, zdaleka nejen v Česku. Předsedové pocházejí z různých kruhů, jsou to bývalí hráči, trenéři, kariérní funkcionáři svazů, lig i klubů, politici, právníci, byznysmeni, novináři... Záleží na konkrétní situaci a okolnostech, není na to jednotný model, možné je cokoliv. Vždycky se najde někdo, komu žádná z variant není dost dobrá. U nás byl dva roky předsedou úspěšný internacionál Ivan Hašek, ale když se ho zeptáte, řekne vám ze všech nejlépe, jaký je rozdíl mezi hraním, trénováním a řízením svazu.

Kde by měly změny ve fotbale začít a co by se mělo změnit především?

Důležitá změna „zdola" už probíhá. Je to svobodná vůle klubů, volit na okresní úrovni své zástupce do výkonných výborů bez nějakých notiček či strachu z kohokoliv, totéž by mělo proběhnout na krajích. Je podstatné, že vládní opatření konečně umožňují konání valných hromad a volby orgánů, byť za přísných hygienických opatření. Fotbal by ale měl uskutečnit i balík reforem „shora", rozhodnutími celostátní valné hromady a z ní vzešlého výkonného výboru.

Co jste od kandidatury v roce 2017 dělal a jaké jste v zahraničí získal zkušenosti?

Krátce po tehdejších volbách jsem dostal společnou nabídku od FIFA a UEFA na expertní pozici v rámci projektu jejich pomoci Řeckému fotbalovému svazu. Dlouhodobá část mise úspěšně skončila v prosinci, už zbývá jen volební valná hromada, která je kvůli covidu-19 odložena na březen. Získal jsem novou motivaci i uznání, poznal další fotbalovou kulturu, prohloubil svoje know-how i kontakty s FIFA a UEFA. Tři roky života v cizině vám umožní získat zároveň jinou perspektivu. Profesně i lidsky to byla jedinečná a fantastická zkušenost.