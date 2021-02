Lacina skončil v čele Ondrášovka Cupu, ale údajný podvod odmítá

"Situaci vnímám pouze jako snahu poškodit Ondrášovka Cup skrze moji osobu. Projekt není jen o fotbalovém turnaji, ale také o přispění k výchově a vzdělání dětí," uvedl Lacina v tiskové zprávě.

Podle reportáže deníku Sport ze začátku února se Lacinův spolek dopustil podvodu tím, že vyúčtoval na fakturách osoby, které se turnaje vůbec nezúčastnily, a věci, které k uskutečnění zápasů nebyly potřeba. Spolek kraji půlmilionovou dotaci už vrátil.

"Pevně věřím, že se celá věc co nejdříve vysvětlí a potvrdí se, že ani nemohlo k žádným machinacím dojít. Ondrášovka Cupu do budoucna přeji, aby se dále rozvíjel a byl úspěšným projektem jako doposud," řekl Lacina.

Rozhodčí už opět řídí zápasy extraligy, komise rozhodčích Českého svazu ledního hokeje mu zrušila pozastavení činnosti s přihlédnutím k presumpci neviny.

Ondrášovka Cup je celorepubliková soutěž pro žákovské fotbalové týmy od osmi do 13 let. Nejlepší celky z kvalifikačních kol hrají finálové turnaje jednotlivých kategorií, celkem se do akce každoročně zapojí přibližně 16 tisíc dětí. Fotbalová asociace ČR, která přispívá částkou 2,3 milionu korun, už dříve uvedla, že je připravena ukončit záštitu nad akcí, pokud se informace o podvodu potvrdí.

Na pozici nového předsedy spolku Ondrášovka Cup byl jmenován Milan Musil. Další změnou bude zřízení organizačního výboru, v němž zasednou také bývalí fotbaloví reprezentanti David Lafata a Roman Vonášek nebo trenér Jiří Kotrba.