Šmicer a spol. reagují na Libu: Jeho vzkaz je jako z dávných dob!

„Jménem Fotbalové Evoluce a klubů, které se k ní přihlásily, reaguji na vzkaz Miroslava Liby, jenž působil jako z dávných dob. Ale především ukázal na neznalost skutečného prostředí v českých okresech, a především v klubech. A také, že ho to nezajímá," říká Lípa k prohlášení Liby.

Ten nařkl Fevoluci z populistického jednání, kvůli kterému dochází k rozdělování, k nálepkování. „Ve svatém boji o tzv. očistu fotbalu, za kterou se však skrývají pouze osobní ambice některých jedinců, se používají praktiky, které byly v minulosti kritizovány. Volali po nových tvářích, ale žádné nejsou. Říkají, že jim jde o fotbal, a proto se vyhrožuje, lidé jsou nepřijatelně dehonestováni, kdo nejde s námi, ten jde proti nám, diskuse se nepřipouští," prohlásil Liba.

Fotbalová Evoluce reaguje na prohlášení Miroslava Liby

Fotbalová Evoluce

Co na to Lípa? „Rozdělování, dehonestování, nálepkování. Výrazy, který byly v proslovu použity, popisují právě dosavadní fungování, které chceme s lidmi z klubů změnit. Jasně demonstrováno prosincovou kauzou pro volby krajských klubů, kterým mělo být znemožněno podílet se na rozhodování v krajích tak, jak jim to náleží podle stanov. Další příklady? Pan Kabyl, pan Myška. To je dehonestace fotbalu," podotýká předseda Fotbalové Evoluce. Celou jeho reakci si můžete poslechnout v přiloženém videu.