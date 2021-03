Trénoval s hvězdami Liverpoolu, teď chce český talent vyhrát irskou ligu! Těším se i na Guinness, žertuje

Před více jak dvěma lety se dostal do hlavního týmu Liverpoolu, se Salahem a spol. přes týden trénoval. V červnu se s nimi stal anglickým mistrem. Teď chce Vítězslav Jaroš vyhrát irskou fotbalovou ligu. Devatenáctiletý český brankář tento rok stráví na hostování v St. Patrick´s Athletic, klubu z Dublinu. Pokud se nestane nic mimořádného, v roli jedničky.

Jak se zrodilo hostování v Irsku?

Zájem byl z obou stran. I Liverpool chtěl, abych šel někam, kde budu chytat pravidelně, a nabudu zkušenosti. Když přišla nabídka z Irska, usoudil, že angažmá v St. Patrick´s Athletic pro mě bude dobré.

V klubu jste necelý měsíc. Zabydlel jste se?

Aklimatizace proběhla super, kluci mě vzali mezi sebe. I díky tomu, že s některými bydlím v jednom domě. Všichni jsou tady v pohodě, fotbalová stránka taky. Všichni kolem tvrdí, že irská liga je na úrovni třetí anglické. Tady ale budu mít navíc obrovskou motivaci hrát o evropské poháry.

Takže útok na nejvyšší metu?

Trenér O´Donnell změnil prakticky celý tým, přivedl hodně mladých, ambiciózních hráčů. Máme kvalitu na to, abychom se rvali o titul. Ostatně, trenér se v kabině vyjádřil jasně. Oznámil nám, že tento rok chce jenom vyhrávat.

Brankář Vítězslav Jaroš stráví letošní rok na hostování v irském St. Patrick´s Athletic.

Sport Invest

Kouči O´Donnellovi je teprve pětatřicet. Jaké je mít tak mladého trenéra?

Dokáže nás lépe pochopit, není od nás věkově vzdálený. Když máte sedmdesátiletého kouče, vyžaduje od mužstva většinou to, co bylo za jeho časů. Trenér O´Donnell se chce sám zlepšovat, má stejnou motivaci jako my.

Trenérem gólmanů je Patrick Jennings, syn severoirské brankářské legendy Pata Jenningse. Bavíte se někdy o jeho tátovi?

Patrick je super chlap. Přišel jsem na první trénink, a jako bych byl v klubu pět let. Perfektně mě přivítal. Sem tam se o tátovi zmíní, je to obrovská legenda v celé Velké Británii. Jsem rozhodně v dobrých rukách.

Irská liga začíná 19. března. Začnete ji v pozici jedničky?

Přišel jsem jako jednička, klub ke mně zamýšlel angažovat zkušenou dvojku. Což se zatím nepovedlo. Je tu se mnou teď sedmnáctiletý gólman. Myslím, že začnu sezonu v brance, v přípravě se mi zatím daří.

Většinu mužstva tvoří Irové. Zvykáte si na jejich specifickou angličtinu?

Mají irský přízvuk, ale dá se zvyknout. Irštinu naštěstí neovládají, to bych jim nerozuměl ani slovo. Vždyť už jenom Dublin je složité v irštině vyslovit.(směje se)

Měl jste v koronavirové době možnost alespoň trochu Dublin poznat?

Jen když městem projíždíme autobusem nebo autem. Není možnost jít do města, v Irsku jsou bezpečnostní opatření hodně přísná. Lidé se můžou vzdálit od svého domova jen do pěti kilometrů. Existují checkpointy, kde vás můžou zastavit policisté. Můžete cestovat pouze na nákup nebo kvůli práci. Naštěstí bydlím kousek od stadionu, potvrzení mít nemusím.

Luděk Mikloško, brankářský expert společnosti Sport Invest „S Víťou a sportovním vedením Liverpoolu jsme tento krok plánovali delší dobu. Víťa má sportovní i osobnostní předpoklady zvládnout přesun do seniorské kategorie. Najít ideální klub nicméně není jednoduché, týmy v nižších anglických soutěžích sází v drtivé většiny na zkušenější brankáře. Pomohlo nám, že trenér Stephen O´Donnell velmi fandí mladým hráčům. Požaduje, aby se chtěli stále zlepšovat, aby měli před sebou sportovní cíle. A nebojí se dát šanci mladým brankářům. Ještě jako hráč se ve skotském Falkirku potkal s tehdy začínajícím Kasperem Schmeichelem a viděl, jak i mladý gólman může být oporou týmu. Klub funguje profesionálně, trenérem gólmanů je Patrick Jennings, syn severoirské brankářské legendy Pata Jenningse se 119 starty za národní tým. V Irsku jsem několikrát na fotbale byl a k zemi mám vřelý vztah. Koneckonců proti severoirskému Belfastu jsem v roce 1982 chytal první pohárový duel za Baník Ostrava. Irská liga kvalitou zhruba odpovídá třetí anglické soutěži, což je v mých očích pro mladého gólmana ideální úroveň."

Co vám říkají názvy U2 nebo Guinness?

Vím pochopitelně, že hudební skupina U2 pochází z Dublinu. Ale její muzika zrovna není můj šálek kávy. Guinness vnímám příznivěji.(směje se) Když se kamarádi dozvěděli, že jdu do Dublinu, hned mi volali, že za mnou přijedou. Je mi jasné, že přijedou spíš na Guinness. Pivovar je krásný, bohužel je zavřený. Prohlídka je prý moc hezká, v posledním patře je vyhlídková terasa. Doufám, že pandemie ustoupí a já se na vyhlídku dostanu. Ale v Dublinu jsem hlavně kvůli fotbalu. Angažmá tady mi dá perspektivu, abych se v budoucnu prosadil v Liverpoolu.

Zmínil jste Liverpool. Proč se mu v této sezoně nedaří?

Z velké části jsou na vině zranění. Ztratili celou obrannou čtyřku, neměli stopery. Ve středu obrany trenér Klopp vystřídal devatenáct různých dvojic. Tohle se možná chvíli přežít dá, ale absolvovat celou sezonu bez klíčových stoperů nejde.

Také na podzim jste trénoval s A-týmem. Je velká změna čelit hvězdám typu Salaha nebo Maného a nyní neznámým fotbalistům v St. Patrick´s?

Samozřejmě ano. Co ale v Irsku hráči postrádají na kvalitě, doplní nasazením. Co jsem viděl, kluci jsou fyzicky neskutečně našlapaní, naběhaní. Irská liga je fyzicky náročná.

Jsou podmínky v klubu výrazně odlišné od těch v Liverpoolu?

Kamkoli půjdete z Liverpoolu, vždycky se ocitnete ve skromnějším prostředí. Liverpool má nové tréninkové centrum za padesát milionů liber, což je v korunách miliarda a půl. Neskutečný. Upřímně, očekával jsem v Dublinu míň. Mile mě překvapil početný realizační tým. Máme například tři fyzioterapeuty, lékaře a tak. K dispozici máme umělou trávu a tři travnatá hřiště. A krásný hlavní stadion.