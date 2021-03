Berbrovci zatím prohrávají! Ve volbách do okresů už uspěli čtyři naši kandidáti, těší Šmicra

Český fotbal prochází nejdůležitějším obdobím za poslední desetiletí. Probíhající volby do okresních svazů, na které v dubnu navážou volby do svazů krajských, určí, jestli tuzemský fotbal nadále povedou lidé trestně stíhaného mocipána Romana Berbra nebo zvítězí nová vlna, "Zatím je to pozitivní," lebedí si Vladimír Šmicer, tvář projektu Fotbalová Evoluce, který bojuje za očistu v českém fotbale.

Volby tedy zatím probíhají podle vašich představ?

Celkem to vypadá dobře. Zatím z pěti okresů v Česku, kde volby proběhly, vyhrály čtyři kluby, které chtějí změnu. Nedopadlo to jen na Kladně. Tam se kluby nakonec rozhodly pro stávající vedení.

Mrzí vás to? Středočeský fotbalový svaz je v Česku největší.

To se ale přece může stát, jde o svobodné volby. Klubům na okresní úrovni, za kterými jsme v posledních měsících jezdili, jsme sdělili, co si o dalším směřování českého fotbalu myslíme. Jen jen na nich, jak se rozhodnou, jaký další osud svému okresu zvolí.

Vnímáte, že střední Čechy jsou baštou Romana Berbra?

Ano, tam je to silné. Ve vzpomínaném okrese Kladno vyhráli. Ale zase, na Praze-západ vyhrál náš příznivec Honza Rajnoch. Ve středních Čechách je dvanáct okresů, potřebujeme jich získat co nejvíc. U Kladna jsem dopředu tušil, že věděl, že to nedopadne.

Proč?

Od začátku tam při našich návštěvách byla jiná atmosféra než v jiných okresech, Ale zase, nebereme to jako porážku. Zkrátka vždycky vyhrají kandidáti, kterým kluby věří nejvíc. My nikoho za jeho názor, za jeho volbu, perzekuovat nebudeme. Každý si zvolí vedení, jaké chce.

Jste zklamaný, že pořád existuje spousta klubů, které bojují za udržení stávající linie?

Platí, že každý svého štěstí strůjce. Znovu opakuji, že se jedná o svobodné volby. Není to tak, že Šmicer nebo další dorazí na okres a oznámí: Toho volte, toho ne. Ne! Naší snahou je, aby kluby, které změnu chtějí, nenechaly svého kandidáta při hlasování na holičkách. Aby cítil jejich odporu, že boj o změnu má smysl.

Po bezmála třech měsících na svobodě...

Milan Malíček, Právo

Cítíte, že většina klubů má do změny chuť?

Zájem mají. Někteří lidé si ale pořád myslí, že jdeme proti všem. Že chceme všechny vyházet. Berou to ve smyslu, že kdo nejde s námi, jde proti nám. Tak to ale není. Chceme diskuzi, demokratickou. Spousta lidí vidí ve všem boj jedné síly proti druhé. Jenže my se jenom snažíme pomoct fotbalu, když Fotbalová asociace, tedy FAČR, se k tomu nemá.

Co říkáte na výrok druhé strany, která vás označuje za revolucionáře?

Jde pochopitelně o cílený nesmysl. Lze se mu jenom zasmát. Víte, Fotbalová Evoluce neznamená, že jsme spasitelé. Prostě jen lidi v klubech vyzýváme: Pojďte dělat fotbal jinak. Nově, čistě.