Prvoligový sudí Blažej zabodoval: S nikým jsem nebojoval, fotbal má spojovat

Před pár dny vyhrál na Praze Západ kandidát Fevoluce Jan Rajnoch. Dokázal jste v sobotu při lize vyhnat myšlenky na volby z hlavy?

Ale to přece nebylo vůbec o mě. Já jsem s nikým nebojoval. Je to čistě na klubech, koho si zvolí. A svaz není o předsedovi, vždycky je to o lidech a jejich chuti pracovat. Kdybych neuspěl, tak bych všem poděkoval a poblahopřál protikandidátovi, který by byl úspěšnější. I teď jsem mu poděkoval, je to člověk, který má našemu okresu co dát.

Měl jste trochu obavu z toho, že nová vlna známých jmen vstupujících do fotbalu, může nějakým způsobem smést i vás?

Samozřejmě, že je člověk po deseti letech práce taky ješitný. Někdo tu teď začal mluvit o očistě fotbalu, a já jsem to právě kvůli té době, co mám za sebou, nechtěl vzdávat. My u nás na Kladně nestavíme bariéry, všichni víme, že fotbal má spojovat. Kluby musí rozhodnout a rozhodly. Mrzí mě, že se teď objeví nové hnutí, volá po nějakých změnách, ale hned mají všechny nějak zaškatulkované. Jen a jen kluby musí posoudit, co se dělalo a nedělalo dobře. Do Výkonného výboru přijdou teď nové tváře a za mě je to dobře.

Amatérský fotbal všeobecně paralyzovala pandemie koronaviru. Vy jste měli na Kladensku připravené řešení, jak pomoci klubům, pokud by se začalo hrát během února. Pauze se ale protáhla. Je to tohle z fotbalového hlediska nejzásadnější problém dneška?

Stoprocentně. Máme samozřejmě na Kladensku krizové plány, které jsme museli vzhledem k situaci měnit. Jelikož jsme dobří hospodáři, takže máme ušetřené peníze. Počítalo se tedy s tím, že pro dvě úvodní jarní kola zaplatíme klubům umělky. Uvidíme, jak a kdy se nakonec amatérský fotbal rozjede. Třeba to bude až na podzim a my se samozřejmě klubů budeme ptát, co by jim pomohlo.

Co dalšího by mělo fungovat, až situace dovolí a soutěže se rozběhnou, fungovat lépe?

Teď se hodně mluví o Fevoluci, jak její zástupci chtějí vše měnit a zlepšovat. My se snažíme jít cestou evoluce. Tedy stavět na tom dobrém, co se povedlo a k tomu další věci zlepšovat. Myslím, že řadu věcí a cílů máme společných a díky novým kandidátům se je povede třeba realizovat.

Vůči Fevoluci jste se vymezil v tom smyslu, že si známá jména jako Vladimír Šmicer nebo Rudolf Řepka dovedete představit spíš ve vyšších sférách fotbalu. Stojíte si za tím tvrzením stále?

Stojím. Ale znovu říkám, že to není o nějaké válce. S Rudou Řepkou jsem si normálně volal a popřál jsem mu ke zvolení. Vláďa Šmicer ve fotbale něco dokázal, má nějaký kredit, jméno a myslím, že má fotbalu co dát. Jen si myslím, že taková jména budou platnější ve vyšších sférách.

Právě Vladimír Šmicer ale prohlásil, že dopředu tušil, že kandidát Fevoluce na Kladensku neuspěje, že cítil při setkáních jinou atmosféru. Překvapilo vás to?

Nebyl jsem na setkáních, o kterých je řeč. Mrzí mě, když tohle zazní. A také mi vadí, když někdo přijede na náš okres jednou v životě a pak něco hodnotí, protože pak jeho hodnocení není pro mě validní. Ale znovu říkám, my s nikým nebojujeme. Můj tým na Kladensku jsou samotné kluby a jejich spokojenost je pro mě nejvíc.