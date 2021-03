Tragédie! Uruguayský útočník Acosta byl nalezen mrtvý

Svět fotbalu se ponořil do smutku. Ve věku pouhých 25 let zemřel Franco Acosta. Tragické úmrtí mladého útočníka potvrdil jeho klub CA Atenas de San Carlos.

Uruguayský útočník Franco Acosta (vpředu) v souboji s argentinským obráncem Leandrem Vegou na jihoamerickém šampionátu do 20 let.

Acosta byl podle uruguayských médií dva dny pohřešován poté, co se se svým bratrem pokusili přeplavat řeku Arroyo Pando. V pondělí bylo jeho tělo nalezeno bez známek života.

Někdejší reprezentant Uruguaye v mládežnických kategoriích a ostrostřelec jihoamerického šampionátu do 17 let z roku 2013 byl ve své zemi považován za obrovský talent. V roce 2015 podepsal smlouvu se španělským Villarrealem, ale mezi elitou La Ligy se natrvalo neprosadil. O tři roky později se vrátil zpět do vlasti.