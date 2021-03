Bitva o Střední Čechy. Do boje jde šéf Fotbalové evoluce. Co řekl o svém soupeři a protivník o něm?

1. Jakou schopnost svého soupeře považujete za výjimečně pozitivní?

2. a) Otázka na Kudrnu: Největší výtka Vaší protistrany je podle informací Sport.cz ta, že jste prý příznivec starých pořádků. Co Vy na to?

2. b) Otázka na Lípu: Jedna z výtek Vaší protistrany je podle informací Sport.cz ta, že prý často měníte zaměstnání. Co Vy na to?

3) Zažíváte v předvolebním čase i nefér praktiky?

4) Jaké změny v případě Vašeho zvolení jistě nastavíte?

5) Proč bych měl vyhrát právě já?

1)

KUDRNA: Ondřeje Lípu ani po pracovní ani po osobní stránce neznám natolik, abych ho hodnotil. Většinou z toho pak plynou různá nedorozumění a dezinterpretace.

LÍPA:Zajímavá otázka. S Vaškem si jako bývalí kolegové tykáme, ale každý jsme seděli v jiné budově a nikdy jsme spolu intenzivně nepracovali, ani jsme nechodili na pivo, takže by nebylo úplně fér, abych hodnotil jeho silné nebo slabé stránky. Myslím, že má určitě silnou ctižádost.

Předseda Fotbalové evoluce Ondřej Lípa.

archiv Ondřeje Lípy

2)

KUDRNA: Zatím jsem toto vyjádření napřímo od nikoho neslyšel a věřím, že se souboj o pozici předsedy odehraje opravdu v duchu fair - play. Letos mi bude dvaatřicet let. Věřím že i proto je jasné, že chci naopak nastavit procesy pro fungování nového moderního prostředí ve fotbale. Zastávám názor, že ne nutně každý, kdo si dovolí a troufne kandidovat proti kandidátovi pod hlavičkou Fevoluce, je zastáncem starých pořádků. Naopak, i myšlenkou Fevoluce přeci bylo, aby kandidoval každý, kdo má vizi a chce fotbal očistit a vrátit mu společenský kredit.

LÍPA:Pracoval jsem třináct let v České televizi, pak pět let na Fotbalové asociaci. Už v té době jsem se začal věnovat rozvoji mládeže, což je prostředí, ve kterém jsem našel smysl. V mezidobí přišly další pracovní nabídky, které mě potěšily, ale v konečném součtu mě utvrdily v přesvědčení, že nejvíc můžu pomoci tím, co umím uvnitř prostředí, ne zvenčí. Proto se poslední roky věnuju celorepublikovému programu na pohybový rozvoj dětí ve školách. Nejen pro jejich zdraví, ale celou naši společnost je to obrovsky důležité. Podstatné je to i pro fotbal. Zrovna řešíme koncepčnější spolupráci v rámci tohoto programu například i s Viktorií Žižkov, která nás oslovila.

3)

KUDRNA: Bohužel k nějakým situacím došlo. Je to z mého pohledu zbytečně vyhrocené. Fotbal je jen jeden a má lidi spojovat a bavit, pro okres to platí obzvlášť. Snažil jsem se zůstat nad věcí a tyto věci neřešit a nevnímat, což je ale přiznávám občas těžké. Stojím si v životě a ve fotbale za tím, že je potřeba, abychom k sobě vždy chovali vzájemný respekt a měli společný zájem.

LÍPA:V posledních třech týdnech se to bohužel začalo stupňovat. Stal se z toho boj, který podle mě přesahuje hranice okresního fotbalu a lidi v něm trápí. Nejsou zvyklí na takový tlak a neměli by mu být ani vystavení. Na mě se bohužel začaly posílat i lživé anonymy, ale osobně věřím, že lidé mají zdravý úsudek. Od začátku jim říkáme stále to samé, popravdě, upřímně a následujeme přesně ty férové principy, na základě kterých nás oslovili.

Kandidát na předsedu Okresního fotbalového svazu v Berouně Václav Kudrna.

archiv Václava Kudrny

4)

KUDRNA: Jednou z hlavním změn už je tým, kterým jsem obklopen a se kterým společně kandidujeme. Přál bych si totiž, aby ve výkonném výboru zůstali alespoň tři zkušení funkcionáři, kteří pomohou novým členům v mém týmu se začleněním. Tím bychom pak měli bez zbytečných přešlapů být schopni navázat kontinuálně na předchozí práci. Další kroky pak povedou k pozitivnímu rozvoji a bude se jednat o snahu zmodernizovat okresní svaz a zefektivnit komunikaci. V neposlední řadě se zaměřím na práci s mládeží. Je naprosto zásadní rozšiřovat členskou základnu každého klubu a v dětech prostřednictvím klubů i vedení OFS rozvíjet lásku k fotbalu a zdravé lidské hodnoty! To je z mého pohledu o to důležitější v této době, kdy děti poslední rok nemohou pravidelně sportovat. Vnímám to jako obrovskou výzvu.

LÍPA:Jedním ze základních principů Fotbalové evoluce je angažovanost co největšího počtu lidí a klubů, komunikace, a především spolupráce mezi nimi. Od začátku říkáme lidem, aby se o problematice bavili, aby se častěji potkávali a byli součástí dění v okrese, společně. Zapojili jsme je do společné ankety na výběr lidí do komisí, aby se každý mohl vyjádřit. Neexistuje rozdíl mezi Berounskem a Hořovickem, je pouze jeden okres a celý náš tým, kterému lidé už v prosinci vyjádřili podporu, chce jít směrem spolupráce. Tímhle chceme začít a věřím, že to bude mít efekt ve všech oblastech, počínaje mládeží, přes rozhodčí až po obrázek fotbalu jako celku. Už nyní je vidět, že se objevují inspirativní noví lidé, nové myšlenky.

5)

KUDRNA: Na Berounsku jsem hrál dva roky III. ligu. Kluci z okolí Berouna a tehdejší vedení mi pomohlo udělat v mé kariéře krok do profesionálního fotbalu. Chci to těm lidem vrátit, cítím že mi věří a zkušenosti díky svému zaměstnání na to mám. Navíc budu od léta hrát znovu za Králův Dvůr, byť už jen za B tým. Takže s tímto regionem jsem velmi spjatý, není mi lhostejný, což považuji za naprosto zásadní. Rád bych pomohl třeba i současným malým fotbalistům, aby měli možnost jako já, dostat se z Berounska do ligy.(směje se)

LÍPA: Vyhrát je slovo, které patří na hřiště. Kluby mě v prosinci navrhly na společné schůzce a já měl dilema, zda to přijmout. Nakonec jsem se rozhodl to akceptovat, protože fotbal miluju, věnuju se mu celý život a vím, že mu především na úrovni rozvoje mám co dát. A zároveň nechci, aby ho ovládali lidé, kteří používají praktiky jako zastrašování, lži a korupci. Musíme začít dělat kroky k tomu, aby fotbal opět získal důvěru. Bude to dlouhý proces, ale já mám vůli a chuť tomu pomoci. Nikdy jsem se za nikoho neschovával a mým cílem je s myšlenkou Fotbalové evoluce oslovit opravdu celé sportovní prostředí. Nebojuji tady za Ondřeje Lípu, ale za celou myšlenku lepší budoucnosti fotbalu v Čechách.