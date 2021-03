Rozhodnuto, strahovský šéf končí! Malík nebude obhajovat svůj post

Stávající šéf v případu nefiguruje, skandál okolo jeho bývalého místopředsedy Romana Berbra ovšem v konečném důsledku neustojí.

Martin Malík vyklízí pole, nebude znovu kandidovat na post předsedy FAČR.

Předseda FAČR Martin Malík kvůli kauze Berbr rezignovat nehodlá

Sport.cz, FAČR

„Vzhledem k událostem posledních dnů jsem se rozhodl, že nebudu 3. června 2021 usilovat o obhajobu předsedy Výkonného výboru Fotbalové asociace České republiky na volební Valné hromadě FAČR. Na dnešní pravidelné konferenci se sponzory českého fotbalu jsem je o tomto rozhodnutí informoval," avizuje Malík ve čtvrtečním prohlášení pro média.

UEFA provede v ČR komplexní audit, bude to trvat několik měsíců, říká šéf FAČR Martin Malík

FAČR

"Své úsilí nyní budu směřovat především k tomu, abych zajistil účast české reprezentace na červnovém závěrečném turnaji mistrovství Evropy, v kvalifikaci o postup na mistrovství světa a dovedl fotbalovou asociaci k řádné volební Valné hromadě FAČR," dodává Malík, který vede český fotbal od prosince 2017.

Malíkovo rozhodnutí muselo dozrát až v posledních dnech. Ještě donedávna podle zákulisních informací platilo, že bude kandidovat na předsedu znovu ve dvojici s Karlem Poborským, který by se měl ucházet o pozici českého místopředsedy.

Co na adresu Dagmar Damkové řekl v pondělí předseda FAČR Martin Malík?

Sport.cz, FAČR

Když ovšem Poborský, paradoxně Malíkův strahovský podřízený, minulý týden vyhlásil vlastní kandidaturu na předsedu, stávajícímu šéfovi nejspíš došlo, že ztrácí podporu, ve kterou doufal.

"V tuto chvíli se předseda FAČR Martin Malík nebude k tématu nijak dále a obšírněji vyjadřovat. Formu a datum případného mediálního výstupu, ve kterém bude konkrétnější, co se týká motivace k dnes avizovanému kroku, zvolí až v následujících dnech a bude o ní s předstihem informovat," avizuje Michal Jurman, mluvčí asiciace.

Neměl by FAČR vést, řekl Poborský

Poborský, který na FAČR působí jako ředitel oddělení elitní mládeže, se proti Malíkovi v pondělním online rozhovoru pro média částečně vymezil. Pod současným šéfem asociace totiž pracoval někdejší místopředseda Roman Berbr, který byl v říjnu zatčen kvůli aféře s údajným ovlivňováním výsledků a rozhodčích.

"Je to můj nadřízený, je to trochu žinantní. Ale berme to tak, že i jemu za tři měsíce skončí mandát a jsme v bodě nula. Martin Malík udělal a dělá pro fotbal spoustu dobrých věcí. Ale jakožto první a jediný nadřízený Romana Berbra je s tím natolik ztotožněný, že pro mě není člověk, který by dnes měl vést FAČR a celé hnutí. I to byl pro mě jeden z velkých motivů, proč jsem šel do kandidatury," prohlásil Poborský.

Nikdo další se zatím oficiálně nepřihlásil, že bude o post šéfa asociace usilovat. Svého kandidáta by mohla postavit iniciativa F-evoluce, která se pokouší změnit poměry v českém fotbale. Zatím se ale soustředí na okresní a krajské volby. Kandidátem hnutí by mohl být další bývalý reprezentant a Poborského spoluhráč Vladimír Šmicer.