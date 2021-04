Poborský má soupeře, Fousek oznámil kandidaturu na předsedu FAČR

Jak se očekávalo, jde do boje.

"Vážení přátelé fotbalu, zástupci klubů, regionů i fotbaloví fanoušci, rozhodl jsem se po zralé úvaze podat kandidaturu na předsedu Fotbalové asociace České republiky," oznámil Petr Fousek dvě hodiny po středečním poledni.

Před čtyřmi lety nejprve sice neuspěl, ale zvolen nebyl ani jeho protikandidát Martin Malík, v prosinci 2017 znovu nezískal potřebný počet hlasů. A současný předseda Malík uspěl.

Fousek se tehdy vymezoval proti Berbrovi, což mu sice přineslo body na Moravě, ale nulovou šanci uspět v Čechách.

„Cítím podporu řady klubů profesionálního a amatérského fotbalu, řady regionů z Čech a Moravy i většiny nezávislých aktivistických iniciativ. Vnímám i ocenění mé neutrality a nezávislosti, nemám žádné postranní zájmy."

Osmapadesátiletý Petr Fousek je druhým známým uchazečem o post předsedy FAČR. Jako první svou kandidaturu oznámil Karel Poborský.

Očekává se, jak se vyjádří Vladimír Šmicer z Fevoluce. Ale vzhledem k Fouskově kandidatuře je možné, že do boje o nejvyšší místo nepůjde.

Zkušený funkcionář Fousek hovoří několika jazyky. "I když se v kruzích FIFA a UEFA v různých funkcích pohybuji více než 25 let, nezapomněl jsem, kde jsem se vrcholnou fotbalovou funkcionařinu naučil, ať už to bylo někdejší působení v pozici generálního sekretáře svazu, jiné funkce nebo šéfování Mistrovství Evropy do 21 let, které jsme doma pořádali v roce 2015," připomíná.

Kandidáti na předsedu FAČR Petr Fousek (vlevo) a Martin Malík v roce 2017.

Vlastimil Vacek, Právo

"Mám jasnou vizi i program a předpokládám, že jej postupně odprezentuji jak Ligové fotbalové asociaci, tak i krajským a okresním fotbalovým svazům. Český fotbal jednoznačně potřebuje určité strukturální, procesní i personální změny, aby byl opět řízen a vnímán jako silný, fungující a důvěryhodný, jak se na největší sport v zemi sluší a patří," zdůrazňuje Fousek.

Martin Malík před časem oznámil, že pozici předsedy FAČR obhajovat nebude.