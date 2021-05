To se jen tak nevidí! Everton dostal tři červené a přes hodinu hrál jen v osmi

Hráči La Sereny se ujali vedení už ve 13. minutě po gólu Jimmyho Martineze ještě za plného počtu hráčů na hřišti. O sedm minut později však přišlo první vyloučení na straně Evertonu. Červenou kartu po zákroku na hranici pokutového území dostal Barroso. Nejprve mu tedy rozhodčí ukázal žlutou, ale po přezkoumání situace na videu svůj verdikt přehodnotil.

Situace na hřišti byla od té doby značně vyhrocená. Hostující hráči La Sereny předvedli krátce poté dva tvrdé zákroky, za které však jen jeden z nich vyfasoval žlutou kartu. Domácí Rodrigo Echeverria proti verdiktu protestoval tak vehementně, že se sám musel odebrat do šatny.

Frustrace Evertonu by se dala krájet, nejhůře to zřejmě snášel kapitán Juan Cuevas, který trefil loktem do obličeje Leandra Diaze. Do sprch se tedy musel odebrat i on. Everton tak od 29. minuty dohrával pouze v osmi hráčích.

První poločas přečkali evertonští ještě bez gólové úhony, ale tři minuty po začátku druhé půle se trefil Fernandez, o půl hodiny později zvyšoval na 3:0 Gabriel Pena. Domácí se v závěru utkání přeci jen trefili, bohužel do své sítě. O vlastní gól se postaral obránce Evertonu Sebastian Pereira.