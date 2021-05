Koronavirem zdecimovaní fotbalisté River Plate nasadili do branky záložníka

Masivní rozšíření koronaviru v týmu donutilo trenéra fotbalistů argentinského River Plate nasadit do středečního zápasu Poháru osvoboditelů do branky záložníka. Utkání skupinové fáze jihoamerické obdoby Ligy mistrů se Santa Fé odchytal Enzo Pérez, který si v neděli předtím poranil koleno a pro nominaci do pole by nebyl fit. Hráči River Plate nakonec duel vyhráli 2:1.