Proč by měl Šilhavý právě dnes zařadit do tréninku penalty? Přesně před 130 lety se pokutový kop narodil

Možná by nebylo až tak úplně od věci, kdyby při dnešním tréninku fotbalové reprezentace pod alpskými velikány přišel na řadu i nácvik pokutových kopů. Kdo ví, zda se během zápasů na nadcházejícím EURO nějaká penalta českému týmu nenabídne. A co kdyby se Šilhavého výběr dostal do vyřazovací fáze turnaje a o postupujícím týmu měl rozhodovat penaltový rozstřel, jako tomu před čtvrtstoletím v semifinále evropského šampionátu proti Francii? A proč pokutové kopy trénovat v italském Vallesu zrovna dnes? Právě 2. června před 130 lety bylo totiž nové pravidlo o pokutovém kopu schváleno a zaneseno do fotbalových pravidel jako paragraf číslo třináct.