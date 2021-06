ONLINE: Poborský, nebo Fousek? Fotbal volí nové vedení, Malík vzdal kandidaturu na místopředsedu

Jak volební valná hromada FAČR v Nymburce probíhá a jak volby nakonec dopadnou, průběžně sledujeme.

13:49 - Předseda OFS Teplice Rudolf Řepka upozornil, že zpráva o hospodaření asociace nebyla schválena, takže by měla být vyňata z programu valné hromady a do konce roku by měla být svolána mimořádná valná hromada. Jeho návrh však nebyl hlasujícími přijat.

Rudolf Řepka během valné hromady v Nymburce.

Jan Tauber/FAČR

Pauly výzvu k rezignaci odmítl

13:52 - Končící předseda Martin Malík přiznal: "Stal se průser, ale situaci nebagatelizujeme a nezametáme pod koberec. Kauzy, které se staly, šetří policie." Po hodně vyhrocené diskusi byla zpráva revizní komise schválena.

13:49 - Adam Jančík z Hlučína vyzval generálního sekretáře Paulyho k abdikaci, te reagoval, že finanční ředitel Kabelka nespadá ve struktuře FAČR pod něho. Přidali se další kritici poměrů, které panovaly na FAČR a způsobů, jak se k nim stavělo a jak je řešilo. V kauze Dezinfekce, v kauze 38 balíčků od firmy Alea, které měly být určeny ženským reprezentačním družstvům. Delegát z Kutnohorska Jan Ďoubal zkritizoval vedení asociace, že situaci bagatelizuje.

Kontrolní komisi házeli na Strahově klacky pod nohy

Bývalý předseda FAČR Martin Malík (vpravo) a generální sekretář Jan Pauly.

FAČR

13:18 - Šimek několikrát jmenoval i bývalého místopředsedu asociace a někdejšího vládce nad českým fotbalem Romana Berbra. Uvedl, že jeho komise na různá „šméčka“ přišla a dosluhující funkcionáři pracovníci sekretariátu se nyní za Berbra schovávají, i když faktury podepisovali oni. Kritizoval i nadměrné utrácení za právní služby, které si FAČ R platil, i když má v zaměstnaneckém poměru své právníky a i generální sekretář Jan Pauly má právnickou kvalifikaci.

13:10 - Předseda Revizní a kontrolní komise Zdeněk Šimek kritizoval spolupráci pracovníků sekretariátu s jeho komisí, posteskl si, že jeho komise nedostala v celé řadě k dispozici potřebné dokumenty a setkávala se s neochotou ke spolupráci. A šlo nejen o proslulou akci „Dezinfekce“, kde mohl fotbal přijít o devět milionů, ale třeba o finanční částku 1 950 000 korun, která měla být údajně určena na nákup pomůcek pro ženské reprezentační družstva. Kritizoval, že finanční ředitel FAČR Libor Kabelka chtěl jeho komisi určovat, co má a nemá kontrolovat. Po svém vystoupení sklidil Šimek bouřlivý aplaus.

Návrh na schválení hospodaření neprošel

12:45 - Zpráva o hospodaření FAČR, kterou přednesl L. Kabelka, schválena nebyla. V české komoře prošla, v moravské nikoli, protože pro bylo jen 31 delegátů

12:36 - Vášnivou debatu rozpoutal kandidát do výkonného výboru Martin Mulač. Nejprve měl řadu připomínek ke zprávě finančního ředitele, poté označil jednání valné hromady za Cirkus Humberto, protože členové hlasovací komise nejsou schopni ani spočítat delegáty. Expředseda asociace Miroslav Pelta ho následně označil za člověka na prášky a vyzval ho, aby dostal rozum. Předsedající valné hromadě Jan Pauly pohrozil, že Mulače nechá vyvést ochrankou ze sálu.

12:34 - Kolem zprávy o financích se rozpoutala debata. Zástupce OFS v Příbrami Pavel Chán poukázal na rozpory třeba v případě rozhodčích. Zatímco v roce 2019 činily náklady na jejich odměny 130 milonů korun, v roce 2020 58 milionů, i když se neodehrála vzhledem ke koronavirové pandemii ani polovina zápasů.

12:23 - Ze zprávy finančního ředitele Libora Kabelky vyplynulo, že FAČR v uplynulém roce čerpal od státu 493 milionů, přičemž kvůli neuskutečněným akcím vracel 19 milionů. Mzdové náklady vzrostly na 122 milionů, odměny trenérům činily 58 milionů.

11:36 - V nymburském zákulisí se šíří spekulace, že hlasováním o Řepkovi coby předsedajícím valné hromady si chtěla F-evoluce otestovat rozložení sil na valné hromadě. Řepka při hlasování těsně prohrál, v Čechách dostal 45 hlasů, na Moravě 50.

11:31 - Mandátová komise potvrdila, že 23. valná hromada FAČR je usnášeníschopná. Ze 128 delegátů české komory je jich v Nymburce přítomno 127, ze 71 moravských delegátů se jich prezentovalo všech 71.

11:14 - Po chaosu s počtem přítomných a hlasujících, který odhalil prostými kupeckými počty delegát OFS Kutná Hora, a formálním odsouhlasení komise mandátové, hlasovací a návrhové následuje krátká přestávka.

11:01 - Delegáti se nyní dohadují, kolik jich je vůbec v Nymburce přítomno a kdo vůbec hlasoval. Čísla hlasujících a přítomných totiž nesouhlasí.

10:45 - Předsedajícím valného hromady byl nakonec přece jen zvolen generální sekretář FAČR Jan Pauly ml.

10:50 - Návrh z pléna nebyl přijat, vyslovila se pro něj jen moravská komora. Česká komora byla většinou proti Řepkovi.

10:45 - Na funkci předsedajícího valné hromady byl Malíkem navržen generální sekretář Jan Pauly, z pléna pak byl vznesen návrh, aby VH řídil předseda OFS v Teplicích Rudolf Řepka.

10:29 - Předseda České unie sportu Miroslav Jansta ocenil v krátkém vystoupení, že fotbal uspořádá demokratické volby.

10:23 - Nebudu držet palce žádnému kandidátovi, věřím, že si fotbal zvolí to nejlepší vedení, zakončil své vystoupení Malík.

10:21 - Martin Malík v krátkém vystoupení sdělil delegátům, že povyšuje zájmy fotbalu nad osobní ambice a vzdává se kandidatur na obě funkce, o které se ucházel. Znamená to, že se nebude ucházet o funkci místopředsedy.

10:17 -Státní hymnou byla valná hromada FAČR zahájena , slova se ujal dosluhující předseda Martin Malík hodnotící uplynulé období, kdy stál v čele českého fotbalu.

10:07 - Sál už je zaplněný delegáty i hosty, ale začátek valné hromady má zatím zpoždění.

9:30 - V Nymburce je už přítomna převážná většna delegátů valné hromady. Před chvílí se u prezence objevil šéf fotbalové Slavie Jaroslav Tvrdík.

Právě zmíněných 199 delegátů s hlasovacím právem se sjíždí do Nymburka, kde dnes v 10 hodin třiadvacátá Valná hromada Fotbalové asociace ČR začíná. Reprezentují a zastupují přes 320 tisíc členů, které asociace sdružuje, aby rozhodli nejen o novém předsedovi, ale i vedení tuzemského fotbalu. O místopředsedovi za Čechy a Moravu, o jedenácti členech výkonného výboru, ale také o složení komisí.

Sál ve sportovním centru v Nymburce, kde bude zvoleno nové vedení českého fotbalu.

FAČR/Jan Tauber

Po neslavném konci místopředsedy asociace Romana Berbra, který byl loni na podzim zatčen a posléze obviněn společně s dvaceti dalšími fotbalovými funkcionáři, rozhodčími a delegáty z korupce a ovlivňování výsledků druhé a třetí ligy, dovedl FAČR k volební valné hromadě Martin Malík a strahovská generalita, mezi níž už ovšem nezasedal ani Berbr, ani jeho manželka Dagmar Damková.

Berbr označovaný po léta za nejmocnějšího muže českého fotbalu abdikoval, vzdal se všech funkcí a poté vystoupil i z řad fotbalové asociace, jeho partnerka vzápětí rezignovala na členství ve výkonném výboru a vzdala se i předsednického křesla v Řídící komisi pro Čechy.

Malík původně plánoval, že bude předsednickou funkci obhajovat, nakonec se však úmyslu vzdal a ohlásil kandidaturu na funkci místopředsedy pro Čechy. Ani pro ni však nejspíš nenalezl dostatečnou podporu, takže se očekává, že se ještě před nymburskými volbami záměru vzdá.

Protikandidatura Vladimíra Šmicra, který na prvotní záměr kandidovat na předsednickou funkci rovněž rezignoval a zaměřil se na získání vlády nad českou komorou, a Jana Richtra, předsedy okresního fotbalového svazu v Chomutově a volebního manažera ANO, představuje přílišnou sílu, než aby jí byl Malík schopen čelit, o dalších zájemcích o tuto funkci nemluvě. Ostatně, třeba majitel Viktorie Plzeň Adolf Šádek si to už s předstihem spočetl a kandidaturu stáhl.

V české komoře hlasuje celkem 128 delegátů.

Na Moravě je situace ještě nepřehlednější. Společně s končícím místopředsedou Zdeňkem Zlámalem se na boj o vůdce fotbalové Moravy chystá zástup jeho vyzývatelů. Kupříkladu primátor Prostějova František Jura, právník Jiří Šidliák, který léta pracoval v odvolací komisi FAČR. Rezignoval v roce 2018 poté, co došlo ke změně stanov, podle jeho mínění velice nešťastné a znevýhodňující moravskou komoru. Zájem o funkci místopředsedy má i Václav Salač, podnikatel a předseda fotbalových Heršpic hrajících III. třídu.

V moravské komoře hlasuje celkem 71 delegátů.

Největší zájem je ovšem soustředěn na volbu nového předsedy. Rozhodne se mezi fotbalovým internacionálem Karlem Poborským, který momentálně pracuje na Strahově jako ředitel oddělení talentované mládeže, a letitým funkcionářem Petrem Fouskem, který v minulosti pracoval jako generální sekretář FAČR a posléze i jak poradce expředsedy Miroslava Pelty. V posledních třech letech působil v Řecku ve službách UEFA a FIFA.

Původně se o pozici předsedy ucházel ještě další reprezentant Vladimír Šmicer, jenž ale kandidaturu 20. května stáhl a jménem F-evoluce usilující o změny v českém fotbale podpořil Fouska.

Ke zvolení předsedou už v prvním kole je zapotřebí získat nadpoloviční většinu hlasů v české i moravské komoře. Tato varianta je ovšem málo pravděpodobná. Podle posledních prognóz by měl mít Poborský převahu v české komoře, zatímco Fousek v komoře moravské. Ve druhém kole voleb pak postačí jednomu z kandidátů ke zvolení nadpoloviční většina všech hlasů. Pokud by bylo přítomno 199 delegátů, znamenalo by to, že 100 hlasů by k vítězství a předsednické inauguraci postačilo.