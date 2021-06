Poražený Poborský: Nikomu jsem nic nesliboval, nikomu nic nedlužím!

Je těžké strávit porážku?

Hodnotí se mi to blbě, prohrál jsem. Odmala jsem byl orientovaný k tomu, abych na hřišti vyhrával. Souboj s Petrem byl ale férový, od začátku do konce. Výsledek samozřejmě respektuju. Kampaň pro mě byla obrovskou zkušeností, na krajích i okresech jsem poznal spoustu dobrých lidí, načerpal jsem od nich jiný pohled na fotbal. Celou kampaň jsem ale také nikomu nic nesliboval, nikomu tedy nic nedlužím. Každému se můžu podívat do očí, život jde dál.

Měla na vaší porážce vliv ostrá dopolední vystupování delegátů, kteří podporovali Petra Fouska?

Nevím, musíte se zeptat v sále. Víte, své kampani jsem dal maximum. Že to nevyšlo, je věc druhá.

Překvapilo vás, že jste nebyl zvolený?

Jasně že jo. Kdybych nechtěl vyhrát, do volby bych nešel. Pro mě je každá prohra špatná. Na celém období před volbami bylo zvláštní, že jsem si nebyl schopen sáhnout na fakta. Na krajích i na okresech jsem po lidech nechtěl odpověď, jestli mě budou volit. Končil jsem návštěvy tím, ať si zvolí vedení, jaké chtějí. Volba byla pro mě velká neznámá. Ráno z domova jsem odjížděl s tím, že to může dopadnout tak i tak.

Budete v budoucnu kandidovat na nějakou pozici ve vedení FAČR?

Není to tak, že by se mi zhroutil svět. Dlouhodobě neplánuju celý život, nebudu na tom nic měnit. Uvidíme. V pátek ráno půjdu normálně do práce, mám na FAČR na starosti akademie, mládežnické reprezentace. Pokud se tedy něco nezmění ze strany nového vedení. Kampaň byla extrémně náročná psychicky i fyzicky, těším se, že se celý víkend vyspím. A volby konečně pustím z hlavy. Emoce potřebuju odžít, asi mě doběhnou déle.