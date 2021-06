Se Šmicrem nadále počítám! Co ještě řekl nový šéf českého fotbalu?

Očekával jste triumf?

Především je pro mě velká čest, že budu vést největší sportovní svaz v zemi. Chci poděkovat všem, kteří mi dali hlas. A také těm, kteří zažehli proces, který volbám předcházel. Chci vás ujistit, že vnímám obrovskou zodpovědnost, která na mně leží. Český fotbal musí vyřešit spoustu problémů, já jsem ale člověk, který se ničeho nebojí.

Jste spokojený se složením 12členného výkonného výboru, kde máte sedm svých příznivců?

Bezprostředně po svém zvolení jsem nabádal delegáty, aby do výkonného výboru zvolili moje přívržence. Aby se změny v českém fotbale daly uskutečnit. Jsem spokojený, máme proreformní většinu. Ale já nechci příliš rozdělovat, kdo ve výkonném výboru má jaké zastoupení. Po valné hromadě máme krátké zasedání, abychom se zorientovali. Řádné jednání se uskuteční v příštím týdnu, kdy začneme normálně pracovat. Úkolů je před námi strašně moc.

Jaké nejzásadnější úkoly budete řešit na prvním zasedání?

Nechci toto zatím medializovat, nejprve s mými návrhy a úkoly seznámím nový výkonný výbor. Nicméně můžu uvést, že nadále počítám s Vladimírem Šmicrem, který nebyl do výkonného výboru zvolen. Jako s člověkem, který je součástí mého týmu, který má pevné místo v tom, co se doposud odehrálo. A co se v českém fotbale bude odehrávat do budoucna. Věřím, že ve výkonném výboru budu mít podporu, abychom pro Vláďu našli pozici.

Jakou?

Nechci ji nyní specifikovat. Ale bude taková, aby se mohl podílet na vedení českého fotbalu. Vidím u něj prostor i v angažování se pro reprezentaci.

V minulosti jste neměl ideální vztahy s Rudolfem Řepkou, přesto jste ho ve volbě do výkonného výboru podpořil. Proč?

Z důvodu, že reforma tuzemského fotbalu je náš nejvyšší cíl. Rudolf Řepka v tomto ohledu sdílí hodnoty, když ne stejné, tak hodně podobné jako já. Přestože v minulosti jsme s v některých věcech neshodli, jsme profesionálové. Někdy je třeba upozadit ješitnost. Budeme spolupracovat ku prospěchu českého fotbalu. Je to zkušený funkcionář, má toho hodně za sebou na tuzemské i mezinárodní scéně. Můžu s ním na své straně určitě počítat.

Nosíte v hlavě jméno nového generálního sekretáře?

Mám svoji profesní, personální představu. První se jí ale musí dozvědět nový výkonný výbor. Stejně budu reagovat na další případné dotazy na změny na některých řídích pozicích. Za mě je předčasné hned po valné hromadě zahájit kádrování.

Vaším velkým příznivcem je šéf Slavie Jaroslav Tvrdík, který do výkonného výboru zvolený nebyl. Mluvili jste spolu po valné hromadě?

Mé spojení s Jaroslavem Tvrdíkem bylo a je démonizováno. Vážím si podpory pražské Slavie, vítěze ligy i poháru, ale stejně tak všech ostatních klubů a lidí. Ano, mluvili jsme spolu, ale mluvil jsem i se všemi dalšími. Víte, přijal jsem po zvolení spoustu gratulací, kterých si vážím. Jenže gratulace bleskově pominou, začíná tvrdá práce.

V pátek večer v Boloni nastoupí národní tým k přípravě proti Itálii. Budete při tom?

Ano, do Itálie poletím. Volali jsme si s trenérem Šilhavým, chtěl jsem vědět, jak soustředění v Jižním Tyrolsku probíhá, jestli je mužstvo v pořádku. Budeme spolu v kontaktu neustále. EURO je pro český fotbal důležité z mnoha důvodů. Chceme na turnaji uspět.