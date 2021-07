Kanonýr Koller zastoupil Čecha v jeho škole. Gól dal z penalty, ale hodně jich chytil

„Petr mi napsal, jestli bych ho nezastoupil, rád jsem nabídku přijal. Svoji školu ještě nemám, ale objedu jich v létě několik. Další mě čeká příští týden u nás na Písecku. Zahrát si s mladými mě baví, ale nebudu střílet, spíš přihrávat a nechám je i kopnout na mne penaltu. Z gólmanů útočníky Petrovi předělávat nebudu, i jim mám co říct," pravil s úsměvem.

Hned se na něj sesypali žáčci v modrých tričkách se jmenovkami na zádech. Otázky jen pršely... Hrajete ještě? „Občas si kopnu za veterány Borussie Dortmund." Vy jste i chytal? „U nás ve Smetanově Lhotě jsem začal za žáky jako hráč v poli. V dorostu jsme neměli gólmana, tak jsem si stoupl na dva roky do brány, ale měli jsme dobrou obranu, tak mě to tam nebavilo, chtěl jsem běhat. Vrátil jsem se rovnou do útoku a dával góly, takže se ze mne stal útočník. Občas jsem chytal, třeba za Dortmund proti Bayernu jsem šel mezi tyče za gólmana, ale vrátil jsem se na hrot. Teď už zase u nás ve vsi raději chytám, už se mi nechce běhat," vyprávěl a kluci ho doslova hltali.

Jan Koller si během hry plácá se žačkou Lindou.

Karel Felt, Právo

A pak se šlo na hřiště. Koller začal u nejmenších. Nestřílel, přihrával, radil a chválil. Báječně mu šla souhra s osmiletou Lindou. Zápas modří - zelení skončil 1:1 a šlo se na penalty. Koller všechny chytil. Rozhodnout měl sám. Za zelené minul bránu, za modré dal gól. „Omlouvám se zeleným, že jsem jim prohrál zápas," kál se, ale k další skupině ho vyprovodil potlesk.

Jan Koller koučuje mladé žáčky fotbalové školy Petra Čecha.

Karel Felt, Právo

„Bylo to báječné, zahrát si s Honzou Kollerem," libovala si osmiletá Linda Ratajská, žačka olomoucké Sigmy. „Fotbal mě baví, proto jsem tady, teprve poprvé," dodala jedna ze čtyř dívek v Čechově škole.

Letos přijelo osmaosmdesát dětí od sedmi do patnácti let. Někteří poněkolikáté. „Loni tu byly jen děti z Čech, letos je tu osm žáčků ze zahraničí, z toho dva z USA. Rozděleny jsou věkově do devíti týmů. Stará se o ně deset trenérů, tradičně už gólman Zdeněk Hruška, a devět vedoucích. Samozřejmě náplní není jen fotbal, ale třeba i lekce angličtiny," říkala hlavní organizátorka Lenka Němcová ze Sport Investu, který má týdenní školu v nymburském Sport centru na starosti.

Jan Koller stojí v bráně a snaží se chytit střelu žačky Lindy.

Karel Felt, Právo

Petra Čecha děti neuvidí, ale... „Uslyší. Na čtvrtek večer je připravena videokonference, při níž bude Petr dětem odpovídat na jejich dotazy," prozradila.