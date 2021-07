Pivo, klandr, pohodička. Fotbal zase bude bavit celou zemi. Jako Cirkus Humberto, směje se Jiránek

Na příkladu jeho týmu je vidět, že i po covidu je o fotbal na nižší úrovni mezi lidmi obrovský zájem. „Během léta jsme dostali asi čtyřicet nabídek k sehrání přátelského zápasu, zájem byl neskutečný. Domlouvali jsme se i s Honzou Kollerem, že bychom si zahráli proti jeho Smetanově Lhotě, to ale bohužel nevyšlo," popisuje Jiránek. „Samozřejmě jsem slyšel, že po covidu mají některé týmy problémy dát mužstva dohromady, ale u nás tohle nehrozí. Naopak. Chodíme trénovat, jsme nažhavení, až se zase rozjede soutěž. Chceme se dostat do okresního přeboru a myslím, že bychom to s naším týmem měli zvládnout."

Kromě Jiránka působí v klubu tři bývalí sparťané a reprezentanti: k Tomášovi Řepkovi a Václavu Kadlecovi nově přibyl Roman Bednář. „Na náš domácí zápas přišlo 800 lidí, další přátelák venku, tam říkali pořadatelé, že byla tisícovka. Bývá narváno, kolem hřiště i v hospodě to žije, fotbal má pak krásnou atmosféru," pochvaluje si Jiránek.

Obránce Dukly Praha Martin Jiránek odchází do šatny.

Vlastimil Vacek, Právo

„Poslední dvě sezony se nedohrály, lidem chybí fotbal, pokec s kamarády, všechno, co k tomu patří. My si na nedostatek zájmu určitě stěžovat nemůžeme. Máme tým plný zajímavých jmen, lidé jsou na nás zvědaví. Po zápasech nás zastavují, chtějí si pokecat, vyfotit se, i kvůli tomuhle pořád fotbal hrajeme. Je to příjemné. A snad ještě něco málo umíme lidem ukázat i na hřišti. Já tomu říkám, že jsme jako Cirkus Humberto," směje se Jiránek.

I on se svým týmem vstoupí během srpna do „mistráků". „Všichni doufáme, že se na třetí pokus s covidem sezona tentokrát dohraje," říká.

Fotbalová asociace vydala epidemiologická pravidla pro konání amatérských soutěží – všichni účastníci jakéhokoliv utkání se budou muset prokázat negativní testem, ale kluby i diváci už jsou po dlouhých měsících s covidem v tomto směru vytrénovaní a připravení podstoupit i tento proces, který jim umožní vstup do hlediště.

Tak na zdraví!

Sport Invest

„O mně se ví, že si rád dám pivo i klobásu, prostě pohodičku na fotbale. Tahle kombinace, to je úplný základ na každé vesnici. Všichni kolem fotbalu mají za sebou těžké chvíle, které přinesl covid, a co vím od kamarádů, jsou natěšení, až se zase s touhle kombinací opřou o klandr a tuhle pohodičku si užijí," říká bývalý záložník Pavel Horváth, hlavní tvář projektu Kopeme za fotbal. „Věřím, že podle hesla projektu ‚Kde se hraje, tam to žije!' to bude žít po celé zemi. A po takhle dlouhé pauze bez fotbalu dvojnásobně."

Fotbalový národ věří, že ho po dvou nedohraných sezonách, kdy covid zhatil plány desítky týmů na posun soutěžemi, čeká barevná budoucnost. A taky se těší, jak se i díky fotbalu opět obnoví komunitní život kolem klubů nejen na vesnicích, protože právě fotbal je často prvkem, který spojuje místní obyvatele a bez ohledu na výsledky zápasů je posezení u piva s výhledem na hřiště pro mnoho lidí nenahraditelné.

I v malých klubech se angažují bývalá velká jména českého fotbalu. K Vladimíru Šmicrovi, který už roky dělá předsedu v pražských Dolních Chabrech v I. A třídě, přibyli i další. Jen namátkou: Jan Koller je členem výkonného výboru okresu Písek, slávistický sportovní ředitel Jiří Bílek hraje za Dolní Břežany na okrese Praha-západ, kterému šéfuje z pozice předsedy bývalý reprezentant Jan Rajnoch. Ten navíc hraje za Jíloviště středočeskou I. A třídu, k tomu jako trenér vede béčko Motorletu v krajském přeboru Prahy a nastupuje za Real Top Praha. Také působí jako fotbalový expert na O2 TV.

Jan Rajnoch na archivním snímku v dresu Olomouce při utkání na hřišti Sparty.

Vlastimil Vacek, Právo

„Funguji na více frontách. Nejblíž je pro mě start s béčkem Motorletu v přeboru. Všechno je nachystané, konečně je to tady, nemůžeme se dočkat! Příprava je jedna věc, teď přijdou ostré zápasy, a to nažhavení je všude, od čtvrté třídy po ligu. Pořád mi někdo volá a zajímá se o hráče, je to cítit na všech stranách. Jako hráč se těším na Jíloviště, tam se nám podzim nevyvedl, přivedli jsme nějaké kluky a chceme být lepší," vypráví Rajnoch. „Těší se určitě i fanoušci. Mají svoje týmy, na vesnici jsou tradiční časy, kdy se prostě sejdou na fotbale. Dají si pivo, klobásu, je to taková klasika. Samozřejmě, že teď tam je povinnost spojená s covidem, musejí být testovaní. Ale já doufám, že na fotbal přijdou a celkově se život vrátí k normálu."

Projekt Kopeme za fotbal

Dlouhodobá podpora amatérského fotbalu v rámci projektu Kopeme za fotbal pokračuje i v nové sezoně. Pivovar Gambrinus s heslem „Kde se hraje, tam to žije!" už 11 let systematicky podporuje malé vesnické kluby z nižších úrovní fotbalové mapy Česka nejen materiálním vybavením, ale dává si za cíl také zlepšovat komunitní život v obcích. „Amatérský fotbal je pro vesnice a malá města nesmírně důležitý. Fotbal je společenská událost na každé úrovni. Těší nás, že se i díky našemu přispění zvelebují fotbalové areály, buduje se fotbalová komunita i soudržnost lidí," říká Jan Odložil, projektový manažer Gambrinus Kopeme za fotbal.

Každý zapojený klub obdrží ceny v průměrné hodnotě 25 tisíc korun na sezonu a pomocí vypsaných grantů může dál vylepšovat své zázemí. Stačí se jen registrovat na www.kopemezafotbal.cz. Na těchto webových stránkách může také od 26. července do 23. srpna kdokoliv hlasovat pro svůj klub v tradiční Výkopné, jejíž hlavní cenou bude Gambrinus fotbalový den, výjimečná společenská událost pro široké okolí. Odměny, které klubům a jejich fanouškům ulehčí a zároveň zpříjemní opětovný fotbalový start, dostane prvních 200 celků. Do Výkopné 2020 se zapojilo více než 600 klubů z celého Česka, mezi které bylo rozděleno 90 tisíc hlasů.